Gerresheim: Gurken mit Schlagsahne in Gerresheim

Der Veedelszug durch den Stadtteil war sogar noch etwas länger als im Vorjahr - und bot kulinarisch Besonderes: Pellkartoffeln, Eier und saure Gurken. Von Stefanie Thrun

Der Gerresheimer Veedelszug hat gestern wieder Tausende Besucher angezogen. Nicht nur die Wagen, sondern auch die Feierlustigen waren dabei kunterbunt verkleidet und fröhlich anzusehen. Ob als Pilz, Schwein, Giraffe oder in diesem Jahr als eines von hunderten Rehen oder Einhörnern. Im Trend liegen dabei weiter fertige Komplettkostüme als Tiere oder Superhelden.

Der Zug selbst war sogar ein wenig länger als im Vorjahr. Mit rund 60 Gruppen und insgesamt 1500 Teilnehmern paradierten Vereine und Musikgruppen auf der Zugstrecke von der Quadenhofstraße über Heye- und Benderstraße und Unter den Eichen. Am Alten Markt durfte bis 18 Uhr bei viel Musik auch im Freien lautstark gefeiert werden. Vor allem Schüler finden sich dort jährlich ein, um den Karneval im Stadtteil ausklingen zu lassen, bevor es dann am Rosenmontag in der Innenstadt hoch hergeht.

Auch kulinarisch wurde einiges geboten. Bratwurst, Berliner und Bier waren da nicht das Einzige. Als Vorhut des "Tante-Emma-Wagens" gab es beispielsweise saure Gurken für die schaulustigen Karnevalisten. Direkt von der Zange in den Mund wurden diese an die Zuschauer verteilt. Das war dann allerdings noch nicht alles. Wer bei der Gurkenverteilung nicht schnell genug reagierte, der bekam auf seine Gewürzgurke schnell noch eine Portion Sahne gesetzt. Aber echte Karnevalisten nahmen das mit Humor und probierten auch diese Kombination mit tapferer Miene. Oder sie strichen sich möglichst unauffällig vor dem Verzehr die Sahne ab und ließen sie in die nächste Ecke fallen.

Auch dabei: Seit Jahren schon werden von dem einen oder anderen Wagen in Tütchen verpackte Pellkartoffeln in die Menge geworfen. Für den kleinen Snack zwischendurch sozusagen. Auch ein paar Party-Eier fanden so ihren Weg in die Menge. Diese stießen allerdings nicht auf allzu viel Freude, denn wer will schon ein hart gekochtes Ei aus zwei Metern Höhe an den Kopf bekommen?

Besonders kreativ zeigte sich die Gruppe aus Eltern, Kindern und Erziehern der Kindertagesstätte Kicherbohne. Die Kita an der Bergischen Landstraße feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen und präsentierte sich aus diesem Anlass mit rund 50 Kicherbohnen. Alle Beteiligten, also Kinder und Erwachsene, erschienen im Bohnen-Kostüm. Auf dem Wagen der Truppe war dann eine große, grinsende (oder kichernde) Bohne zu sehen, aus deren Rückseite Rauch gepustet wurden. Ganz nach dem Motto: "Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!" Das war eine aufwendige und beeindruckende Bastelarbeit, die für viel Freude bei den Zuschauern sorgte.

Besuch kam auch von weiter her, und zwar aus Thüringen. Das Fanfaren- und Showorchester "Sound of Gotha" kam 360 Kilometer aus Ostdeutschland angereist, um am Veedelszug teilzunehmen und musikalisch zu begeistern. Belohnt wurden sie - und alle anderen Teilnehmer -dafür vor allem mit gutem Wetter. Zwar nicht bei strahlendem Sonnenschein, aber immerhin bei trockener und milder Witterung konnten alle Jecken den Zug genießen. Zu fangen gab es dabei wie immer Vielerlei: Blumen, Schwämme, Taschentücher und natürlich viel, viel Süßkram.

