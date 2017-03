Gerresheim: Kunst hinter Gittern

Der Verein "Haltepunkt D-Gerresheim" lädt zu einer Ausstellung in der Jugendarrestanstalt an der Heyestraße ein. Dabei werden nicht nur eigene Werke präsentiert, sondern auch Arbeiten, die von den jungen Straftätern selbst stammen. Von Marc Ingel

Rund 60 Jugendliche und junge Männer zwischen 14 und 21 Jahren sitzen in der Jugendarrestanstalt in Gerresheim eine Strafe von maximal vier Wochen ab. Kein Handy, kein Internet, kein Fernsehen - die Zeit kann für die jungen Verurteilten, die oft aufgebrummte Sozialstunden geschwänzt haben, schnell lang werden. In dem seit vergangenen Sommer von Gabriele Kuhn geleiteten Komplex an der Heyestraße gibt es aber ein breites Spektrum an Freizeitaktivitäten, die gegen die Langeweile helfen und im Optimalfall auch für die Zeit nach der Anstalt Perspektiven aufzeigen.

Das könnte auch auf ein Projekt zutreffen, das jetzt zusammen mit Künstlern der beiden Vereine Haltepunkt D-Gerresheim und Kreativquartier Duisburg-Ruhrort durchgeführt wurde. In Workshops über drei Monate wurden 18 der jungen Arrestanten angeleitet, sich künstlerisch mit ihren vergangenen Fehltritten auseinanderzusetzen, ihren gegenwärtigen Standpunkt zu definieren und letztlich einen womöglich optimistischeren Blick in die Zukunft zu wagen.

"Wir haben zunächst ihre Silhouetten auf Papier festgehalten, ihnen dann überlassen, wie sie das Bild farbig gestalten und sie schließlich dazu angeregt, ihre Gefühlslage in Worte zu fassen", erklärt Uwe Piel, der zusammen mit Minka Hauschild die Workshops geleitet hat. So entstanden "Selbstporträts", die mit Schriftzügen wie "Erst Schwarzfahren, dann Sozialstunden, jetzt Jugendarrest" versehen sind. Oder kurz: "Wer schlägt, der sitzt." Bedeutend länger: "Ich bin nicht gerne eingeschlossen, lebe lieber mit meinen Zeitgenossen, denn nur draußen wird die Zeit genossen."

Die Ergebnisse werden nun in einer Ausstellung gezeigt. "Bis jetzt.", ist der Titel, heute ab 18 Uhr ist Vernissage, danach sind die Arbeiten nur noch bei besonderen Führungen zu sehen. Ort dieses ungewöhnlichen Projekts ist das Alte Amtsgericht in Gerresheim (vor der eigentlichen Jugendarrestanstalt), das zu einem Freizeit- und Pädagogik-Zentrum für die jungen Straftäter umgebaut wird. Denn deren Aktivitäten sollen sich nicht nur aufs Malen beschränken. Ein weiteres Beispiel: "Wir werden in den Osterferien mit den Arrestanten Rap- und HipHop-Stücke einstudieren. Die werden dann auf der Finissage am 20. April zu hören sein, sagt Dorothee Büsse, Organisatorin des vielschichtig angelegten Experiments.

Die Kunstwerke der Jugendlichen sind nicht die einzigen, die in der Jugendarrestanstalt gezeigt werden. 26 Künstler der beiden Vereine aus Düsseldorf und Duisburg stellen zusätzlich aus und haben sich dabei ebenfalls dem Titel untergeordnet. "Jeder Künstler zeigt jeweils ein Frühwerk sowie eine aktuelle Arbeit von sich", erklärt Büsse. In ähnlicher Form wurde die Ausstellung im vergangenen Jahr in Duisburg-Ruhrort in einer calvinistischen Kirche gezeigt. "Mit der Ausstellung haben wir unseren Beitrag dazu geleistet, dass dieser Veranstaltungsort weiterhin kulturell genutzt werden kann, auch wenn er an einen Privatinvestor veräußert wird", so die Künstlerin.

In Gerresheim nun ist die Intention eine andere. "Woher komme ich? Wo bin ich? Wohin gehe ich? Sich die Ur-Fragen des Lebens in einer solchen Arrestsituation zu stellen, kann insbesondere für diese Jugendlichen, deren Weg ja nicht zwingend vorgezeichnet sein muss, sicherlich sehr sinnvoll sein", erläutert Dorothee Büsse.

Quelle: RP