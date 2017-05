später lesen Gerresheim Wohnungsbau statt Seniorenresidenz ist "vorstellbar" 2017-05-02T19:37+0200 2017-05-03T00:00+0200

Die Zukunft der Seniorenresidenz an der Blanckertzstraße ist absehbar. Anfang des Jahres hat das DRK die Leitung von der Sana AG übernommen, die sich künftig ganz auf den Klinikbetrieb konzentrieren will. Bis Mitte 2018 will das DRK nun zusammen mit dem Bauträger Conesta an der Gräulinger Straße einen Neubau realisieren, denn dem veralteten Seniorenzentrum wäre spätestens Ende 2018 die Betriebserlaubnis entzogen worden.