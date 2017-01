Grafenberg: Der letzte Schildermaler

Jürgen Stolz wird am Freitag 70 Jahre alt, ans Aufhören denkt er nicht. Man könnte es manchmal als Kunst bezeichnen, was der gelernte Schildermaler in den vergangenen 55 Jahren geschaffen hat, aber er sagt: "Ich bin nur ein Handwerker." Von Marc Ingel

An den Hinterhof an der Ludenberger Straße schließt sich ein weiterer Hinterhof an, irgendwann steht man dann doch vor der Tür von Jürgen Stolz. "Beschriften & Bemalen" ist als Tätigkeitsbezeichnung angegeben. Heute nennt man so etwas Werbetechnik, denn das Repertoire der Familie Stolz - Frau Angelika und Tochter Melanie komplettieren die Belegschaft - umfasst unter anderem Auto- und Folienbeschriftung, Logoentwicklung und Messegrafik, aber eben auch Fassaden- und Wandmalerei. Das deutet noch am ehesten auf das hin, was Stolz gelernt hat: Schildermaler.

"Ich wollte unbedingt etwas mit Malen machen, aber von Maler und Lackierer haben mir alle abgeraten. Schildermaler schien da irgendwie die kreativere Variante zu sein", blickt Stolz zurück. 14 Jahre war er da jung. Mit 35 hat er sich selbstständig gemacht und dann doch zusätzlich noch den Malermeister nachgeholt. Am Freitag wird Stolz 70, zwei Schlaganfälle hat er überlebt, ans Aufhören denkt er dennoch nicht. "Das wäre mir zu langweilig, allein zu Hause. Aber den ganz großen Stress tue ich mir nicht mehr an", sagt er. Die Kunden seien bisweilen schwierig, manche denken, sie kriegen alles geschenkt. "Aber ich rege mich nicht mehr auf, habe mir ein dickes Fell zugelegt."

Ein gutes Beispiel dafür, was Stolz im Laufe seines Arbeitslebens so geschaffen hat, haben viele ältere Düsseldorfer noch gut vor dem inneren Auge: Über der alten Philipshalle hingen immer jede Menge Banner, die auf bevorstehende Auftritte hinweisen - Udo Jürgens nebst Tina Turner, Antikmarkt, internationales Reitturnier und "die Lachende Philipshalle" zu Karneval. "Die habe ich alle per Hand auf Leinwand beschriftet, am Tag drei Stück, 25 Jahre lang. War der Auftritt vorbei, wurde alles übermalt", erzählt Stolz. Als der Namensgeber wechselte, war der Auftrag weg. "Heute ist das nur noch so ein digitaler Einheitsbrei", ärgert er sich.

Stolz hat im Verlauf der Jahrzehnte viele Häuserfassaden mit der Werbung von Baumärkten und Autovermietungen verziert. Er hat aber in privatem Auftrag auch eine Comicszene mit Asterix, Obelix und Wildschweinen auf eine Gartenmauer gebannt, Picassos Guernica nachgemalt oder Plakate für Düsseldorfer Kinos angefertigt.

"Es war schon abwechslungsreich", zieht Stolz dann doch so etwas wie eine erste vorsichtige Bilanz, und eintönig war sein bisheriges Leben allein schon wegen der vielen Hobbys nicht. Der 69-Jährige ist Fan von Fortuna und der DEG, er malt ganz klassisch und fotografiert. Und Stolz zaubert. Früher hatte er sogar ein paar viel beachtete Auftritte in ausverkauften Sälen, Plakate in seinem Büro erinnern an diese Zeit. Da hatte Stolz noch viele Haare.

Dass er seinem Kindheitswunsch, zu malen, letztlich ja doch ziemlich nahe gekommen ist, erfüllt ihn heute dann doch ein wenig mit Stolz. Er macht es halt nur nicht auf Papier oder Leinwand, sondern auf Häuserwänden und Garagentoren, auf Lkw-Planen und Alufassaden, eben immer dort, wo es der Kunde gerne platziert haben will.

Den Pinsel muss er inzwischen häufig gegen die Computermaus eintauschen, alles, was seine Tochter Melanie beherrscht, kann er längst nicht. "Aber nach 55 Arbeitsjahren darf man dann auch mal was nicht können", sagt Stolz milde.

Quelle: RP