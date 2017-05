später lesen Grafenberg Graf-Recke-Stiftung öffnet Park an Grafenberger Allee 2017-04-28T19:17+0200 2017-04-29T00:00+0200

Es ist vielleicht nur eine öffentliche Tischtennisplatte, die gestern an der Grafenberger Allee 341 eingeweiht wurde, sie hat aber hohen Symbolwert. Seit einem Jahr führt die Graf-Recke-Stiftung an dem Standort für Sozialpsychiatrie und Heilpädagogik ein Modellprojekt durch, das zum Ziel hat, die Bürger des Stadtteils einander anzunähern - und das impliziert eben auch die Menschen, die in den Wohnheimen der Stiftung leben.