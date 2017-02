Hafen: Stadt stellt Pläne für Kesselstraße im Hafen vor

"Endlich wird diese jahrelange Brache einer neuen Nutzung zugeführt", sagt Cornelia Zuschke, Dezernentin für Planen, Bauen und Grundstückswesen. Im Zuge der Veranstaltung "Stadtplanung zur Diskussion" wird ihr Amt am kommenden Dienstag den Bebauungsplan-Vorentwurf für das Projekt "Östlich Kesselstraße" im Bürgersaal des Stadtteilzentrums Bilk an der Bachstraße 145 vorstellen. Beginn der öffentlichen Veranstaltung: 18 Uhr.

Vor einigen Jahren war es noch vorgesehen gewesen, an der Kesselstraße Wohnbebauung zu realisieren. Nach massiven Protesten der Hafenindustrie wurden die Pläne dann aber aufgegeben. Die Betriebe fürchteten Konflikte wegen Emissionen und die Kesselstraße wurde zum reinen Gewerbegebiet erklärt, vorher galt eine Mischnutzung für das Areal. Für ca. 200 Millionen Euro entsteht vor Ort zurzeit zum Beispiel der neue Firmensitz des Internet-Hotelvergleichsportals Trivago. Der Komplex soll bis Frühjahr 2018 fertiggestellt sein. Die Stadt will sich zudem - für mindestens fünf Millionen Euro - von dem 1250 Quadratmeter großen Grundstück an der Speditionstraße im Medienhafen trennen, das in direkter Nachbarschaft zur neuen Trivago-Zentrale liegt.

Quelle: RP