Hassels: Ausgleich in der Nachspielzeit

Bis zur 89. Minute stand es im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer SG Benrath-Hassels und Verfolger Ratingen 0:0. Doch beide Teams trafen anschließend noch per Strafstoß. Von Helmut Senf

Dramatische Schlussminuten erlebten rund 100 Zuschauer beim Spitzenspiel in der Kreisliga A zwischen Tabellenführer SG Benrath-Hassels und Verfolger Ratingen 04/19 II. In der hochklassigen und temporeichen Auseinandersetzung war es keiner Mannschaft bis kurz vor Spielende gelungen, einen Treffer zu erzielen. Dann ahndete der Unparteiische in der 89. Minute eine Abwehrattacke gegen Patrick Trautner völlig korrekt mit Elfmeterentscheidung. Sascha Hofrath ließ sich diese späte Gelegenheit nicht entgehen, um den Erstplatzierten von Trainer Andreas Kober einen glücklichen Dreier zu bescheren - beinahe aber eben nur. In der Nachspielzeit glichen die Ratingern per Strafstoß aus. Oberliga-Akteur Carlos Penan, wie Nico Wehner zur Verstärkung in die Kreisligaformation abgeordnet, erzwang die verdiente Punkteteilung per Handelfmeter in der allerletzten Minute.

"Ein gerechtes Ergebnis", urteilte der SG-Coach nach dem Schlusspfiff nur mäßig enttäuscht. Pech, dass den Hasselanern zur Abwehr eines Freistoßes nahe der Strafraumgrenze ein Handspiel unterlief. "Wir haben uns richtig gut gewehrt", fand Kober lobende Worte für sein aufopferungsvoll kämpfendes Team, das mit Kapitän Dennis Kronenberg (23., Verdacht auf Muskelfaserriss) und Sascha Hermanns (41.) gleich zwei Routiniers verletzungsbedingt früh ersetzen musste.

Zwei Doppelchancen zur Führung besaß die SG vor der Pause durch Rachid Mohya und Trautner (5.) sowie Mohya (14., Querlatte) und Niklas Leven. Die Gäste kamen mit Kemal Aydin (10.) und Penan (17.) zu Möglichkeiten. Insgesamt bestimmten Defensivaktionen das Spielgeschehen. Selten konnte ein Angriff konsequent durchgespielt werden. Nach dem Seitenwechsel war SG-Keeper Thorsten Pyka bei einem Konter zur Stelle (66.). Auf der Gegenseite rettete Aydin bei einer Hereingabe von Melton Serville vor Necati Ergül (81.). Garather SV - TUS Gerresheim 1:2 (0:1) "Wir haben nicht gegen Gerresheim, sondern gegen den Schiedsrichter verloren", klagte Garaths Trainer Mike Kütbach nach dem Schlusspfiff. Drei Platzverweise dezimierten den Liganeuling. Michael Wachsmann (37.) und Andre Wingartz (88.) traf es glatt Rot. Wladimir Durdowski sah die Ampelkarte (68.). Slawomir Schulte egalisierte die Gästeführung (40., Christopher Krämer) nach Eckstoß von Durdowski, wobei er zuvor einen abgewehrten Kopfball von Lukasz Jedrysiak verwerten konnte (61.).

Per Konter kam Gerresheim zum Siegtreffer (71., Marco Michalzik). Im Angriff kam mit Patrick Degner eine Reserveakteur zum Einsatz (55., für Florian Vater). Kütbach: "Ich bin stolz auf die Leistung meiner Jungs." SV Hösel - TSV Urdenbach 2:0 (0:0) Erst kurz vor Spielende glückten den Hausherren die Siegtreffer (83., Benedikt Schröder) und (85., Richard Spelter). Ein Platzverweis hatte den TSV personell in Nachteil gebracht (66., Patrick Hecimovic). "Am Ende war der Druck einfach zu groß", räumte Gästetrainer Frank Kober ein, der sich nach dem Rückstand gerade selbst einwechseln wollte, als mit Hösels zweitem Treffer die Partie entschieden war. "Die Mannschaft hat alles gegeben", resümierte Kober. Pech für den TSV, dass ein Foul an Kevin Heldt nicht mit Strafstoß geahndet wurde (84.). Gleich zu Spielbeginn hatte Heldt bei einer Direktabnahme - nach Zuspiel von Robin Bormann - nur knapp vorbeigezielt (5.).

Quelle: RP