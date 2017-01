Hassels: Herbstmeister schlägt Aufsteiger

Neuzugang Leven schießt beide Tore beim 2:1-Erfolg der SG Benrath-Hassels über den Garather SV. Von Helmut Senf

Zugang Niklas Leven hat im Team der SG Benrath-Hassels ein erfolgreiches Punktspiel-Debüt gefeiert. Mit zwei Treffern im Süd-Derby gegen Kreisliga-A-Aufsteiger Garather SV avancierte der Ex-Oberligaakteur zum Matchwinner. In einem nicht immer hochklassigen, allerdings bis zum Schlusspfiff jederzeit spannenden Nachbarschaftsduell siegte der Herbstmeister aufgrund seiner spielerischen Überlegenheit letztlich verdient mit 2:1 (0:0) und baute zum Rückrundenauftakt seinen Vorsprung als Tabellenführer aus, da die Verfolger Agon 06 (1:2 beim SV Oberbilk) und DSV (1:3-Heimniederlage gegen TUS Gerresheim) ohne Punkte blieben.

Die Gäste ließen dem Spitzenreiter vom Anpfiff wenig Raum für präzise Angriffsaktionen. Vor allem in der eigenen Hälfte blockten die Garather ihre ballführenden Gegenspieler meist konsequent doppelt. Mit langen Bällen versuchten die Hausherren anfangs ihr Angriffsglück. Viele Aktionen gerieten dabei allerdings zu hektisch. Erst eine Kombination über Tobias Böhm und Kinsgsley Annointing sorgte für Gefahr vor dem GSV-Gehäuse (27.). Wenig später war es der technisch starke Leven, der Annointing mit einem klugen Steilpass in Szene setzte. Gäste-Schlussmann Gian-Luca Saiz klärte reaktionsschnell per Fußabwehr (30.).

Kurz vor der Pause zeigte sich Saiz erneut auf dem Posten, als er nach einem Eckstoß von Patrick Trautner einen Kopfball mit einer Blitzaktion auf der Linie abwehrte (44.). Nach dem Seitenwechsel markierte Leven für Führung für das Team von Andreas Kober. Eine Hereingabe von Annointing schloss der Zugang mit einem sehenswerten Drehschuss erfolgreich ab (59.). Wenig später brachte GSV-Abwehrakteur Marcel Uhlendorf Annointing im eigenen 16er zu Fall. Uhlendorf sah die Rote Karte (63.). Den fälligen Strafstoß zirkelte SG-Kapitän Dennis Kronenberg nur an den Pfosten. Leven jedoch stand goldrichtig und netzte den Abpraller unhaltbar ein (64.).

Angesichts des klaren Vorsprungs und der personellen Unterzahl der Gäste schien die Begegnung bereits entschieden. Trainer Kober wechselte Sascha Hofrath für den auffällig starken und mit Applaus verabschiedeten Annointing ein (71.). Gäste-Coach Mike Kütbach hatte zuvor Dennis Ruiz Quintanilla durch Denis Haas ersetzt (67.). Höhepunkte im Spielgeschehen blieben Mangelware. Wie aus dem Nichts sorgte der Liganeuling für eine heiße Schlussphase. Nach Eckstoß von Wladimir Durdowski köpfte Lukasz Jedrysiak unbehelligt am kurzen Pfosten postiert per Kopf zum Anschluss ein (76.).

Die Aufholjagd der tapferen Garather nutzten die Hausherren zu durchaus gefährlichen Konteraktionen. Nach Trautner-Ecke war Hofrath dem 3:1 nahe, scheiterte aber am Gäste-Torhüter (80.). Auch Trautner selbst hätte erhöhen können, als er nach einem Fehlpass der Garather mit dem Leder allein auf Saiz zustürmte und den Abschluss nur um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei platzierte (86.). In der Nachspielzeit war Rachid Moya bei einem Konter durchgebrochen. Haas zog die Notbremse und der Unparteiische bedachte auch diese Aktion korrekt mit Platzverweis (90+3).

Quelle: RP