Hassels/Benrath: Mit neun Tagen schon beim Schützenfest

Das Regimentskönigspaar der Benrather Schützen freut sich über Tochter Emelie und stellt sich auf die Festtage ein. Von Silja Thoms

Die kleine Emilie schläft seelenruhig in ihrem Baby-Korb; ein paar Mal reckt sie die winzigen Finger, bewegt ihr kleines Köpfchen. Sie wacht trotz des Besuches nicht auf. Auch Kater Rocky, der um sie herum schleicht, kann ihre Ruhe nicht stören.

Ein paar Tage ist sie erst alt. Das am Mittwoch, 21. Juni, zur Welt gekommene, 3165 Gramm schwere und 54 Zentimeter große, Kind ist die Tochter des amtierenden Regimentskönigspaar Conny und Michael Bastek des Benrather St. Cäcilia Schützenvereins.

Das junge Paar erzählt lächelnd: "Jetzt muss sich Kater Rocky wohl daran gewöhnen, dass er nun nicht mehr König im Haus ist." Priorität hat für die beiden jetzt Emilie. Das gilt auch für das am Wochenende bevorstehende Schützenfest der Benrather Schützen. "Natürlich können wir nicht bis in die Puppen weg bleiben", sagt der 30-jährige Vater. "Abends bringen wir sie mal zur Oma oder Freunde von uns passen auf", fügt seine Frau Conny hinzu. Genügend Abnehmer für Emilie aus dem Familien- und Freundeskreis haben Basteks.

Mit ihrem jungem Alter ist Emelie schon früh beim Schützenfest dabei. Sie fährt zwar bei der Parade am Sonntag nicht bei ihren Eltern in der Kutsche mit, aber wenn die Frauen am Samstag mit dem Auto abgeholt werden, ist das Baby mit von der Partie.

Für das junge Paar neigt sich ein spannendes Königsjahr langsam dem Ende zu. Ein Jahr voller Termine, auswärtiger Königsbälle und Paraden, dem Osterschießen und mehreren Grillterminen. "Das Jahr war toll. Wir haben den Vorstand besser kennengelernt und viele nette Leute aus den anderen Kompanien getroffen", erzählen die Eheleute Bastek.

Das Jahr sei auch mit viel Planung verbunden gewesen. Trotzdem sei es familiär besonders gewesen. "Mein Cousin Yannick Selge und ich hatten den Plan, das Jahr zusammen zu bestreiten. Er als Prinz und ich als König. So kam es zum Glück auch", erzählt er. Als Yannick Selge tatsächlich Prinz wurde, sei die Vorfreude umso größer gewesen. "Ich habe es natürlich schnell mitbekommen, als es hieß, Michael sei jetzt König. Da lief schon das ein oder andere Tränchen", erinnert sich Conny Bastek.

Beide haben eine familiäre Vorgeschichte bei der Schützenbruderschaft. Nähere Verwandte waren bereits im Schützenverein und Michael Basteks Großvater Willi Funke sogar Ehrenmitglied und Ehrentambourmajor im Benrather Schützenverein. Conny trat 2011 in den Schützenverein ein. Im selben Jahr lernte sie ihren zukünftigen Ehemann kennen, der ein Jahr später in den Schützenverein eintrat. "Letztendlich bin ich durch meine Frau in den Verein eingetreten", sagt er. Im Jahr 2016 wurde er schon König.

Als krönender Abschluss des Königsjahres ist nun auch noch Töchterchen Emelie da. "Allen fiel wohl ein Stein vom Herzen, als die Wehen einsetzten", sagt die junge Mutter. Emelie war eigentlich für einen späteren Zeitpunkt ausgezählt. Dieser überschnitt sich mit den Feierlichkeiten des Schützenfests. "Es hätte ja auch zufällig während der Festtage los gehen können", fügt sie hinzu. "Es war schon ein komischer Gedanke, dass wir nach der ganzen Planung am Ende bei der Krönung des neuen Königspaares vielleicht nicht hätten dabei sein können", sagt ihr Mann.

Nun können sich die Eheleute den restlichen Planungen, wie dem Königshausschmücken, widmen. Jetzt, wo Emelie da ist, könne auch besser organisiert werden. Genügend Aufpasser haben sie.

Da steht dann für die 30-Jährige Conny Batsek nur noch die Kleiderfrage bevor. "Das mit der Kleidergeschichte war schon ein kleines Problem", erzählt sie. Sie werde beim Festzug aber kein Schwangerschaftskleid tragen. Für den Ball habe sie ein pompöses Kleid. Viel mehr will sie nicht verraten. "Das ist eine Überraschung", sagt sie lachend.

