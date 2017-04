Hassels: SG siegt weiter und feiert beim Grillen

Egal, welche Fußballspieler gerade auf dem Platz stehen; das Team zeigt keinerlei Qualitätsverlust. Das macht der 6:0-Erfolg gegen Hilden deutlich. Der Aufstieg in die Bezirksliga ist zum Greifen nahe. Von Helmut Senf und Birgit Wanninger

Keine Frage, das Team der SG Benrath-Hassels hält zusammen. So hatte sich die Elf ein gemeinsames Beisammensein gewünscht, und Trainer und Vorstand machten es möglich. SG-Coach Andreas Kober fragte bei Hilden 05/06 an, ob der Gegner bereit wäre, die Begegnung auf Samstag vorzuverlegen. Als das klappte, konnte die Party auf dem Vereinsgeländer organisiert werden. Und es gab ausreichend Grund zu feiern: Der Spitzenreiter der Kreisliga A legte einen 6:0- Erfolg hin, der nach Ansicht von Trainer Kober allerdings etwas zu hoch ausgefallen sei.

Nach dem Spiel ging es unter die Dusche und dann wurde der Grill auf der Platzanlage Am Wald angeschmissen. Nicht nur Spieler und Trainerteam saßen in der gemütlichen Runde beisammen, sondern auch der SG-Vorstand, die Spielerfrauen sowie Freunde und Verwandte.

SG-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Monski hatte es sich nicht nehmen lassen und das Fleisch nicht nur spendiert, sondern auch eigenhändig eingekauft. Es gab Würstchen, Salate, Steaks und selbstverständlich Männerfleisch, also Bauspeck. Da meinte es der SG-Boss gut mit den Spielern, denn es blieb jede Menge übrig, so dass vielleicht schon heute Abend nach dem Training der Rest verbraten wird. Denn inzwischen haben sich die Spieler von der Party erholt, die bis Mitternacht ging. Anschließend fuhr fast die komplette Mannschaft noch in die Altstadt, um den Sieg zu feiern.

Dabei hatte Trainer Kober gegen den Oberliga-Absteiger eine leicht veränderte Formation aufgeboten. Eugen Filtschenko agierte nach abgesessener Gelbsperre neben Michel Feeger und Niklas Leven sowie Dennis Boateng wieder in der Abwehr.

Zugang Mojtaba Zerehpoosh kam in der Offensive zu seinem Startelf-Debüt. Dafür saß Kingsley Annointing zunächst auf der Ersatzbank. "Unser Kader ist in der Breite gut aufgestellt", begründete der SG-Coach das Wechselspiel - und in der Tat zeigt der Tabellenführer auf seinem Weg zum Saisonziel Bezirksliga-Aufstieg keinerlei Qualitätsverlust - egal, welche Akteure gerade auf dem Platz stehen.

Zerehpoosh nutzte seine Einsatzchance, um seine Fähigkeiten - wie Tempospiel und Übersicht - zu demonstrieren, wobei der 20-jährige Iraner auf der linken Außenbahn bei der Abwehrarbeit ebenso präsent war wie als Anspielstation in der Offensive. Kobers Urteil: "Wir werden noch viel Freude an ihm haben."

In einer Auseinandersetzung, in der sich die Hildener in ihrer Außenseiterrolle tapfer wehrten, kam die Torfolge dem Erstplatzierten entgegen. Mit einem energischen Sprint in den Gäste-Strafraum erzwang Rachid Mohya die Führung (16., Eigentor der Hildener).

Angetrieben durch Necati Ergül lief der Spielaufbau flüssig, beim letzten Zuspiel allerdings mangelte es an Genauigkeit. Die Gäste agierten nach vorn zu harmlos. Das SG-Gehäuse geriet nur selten in Gefahr. Bei einem Freistoß von Ömer Simsek musste Keeper Thorsten Pyka allerdings nachfassen (37.).

Per Foulelfmeter baute Patrick Trautner die knappe SG-Führung aus (50.). Leven schloss eine sehenswerte Kombination mit einem platzierten Winkelschuss ab (55.). Nach Zuspiel von Mohya traf Tobias Böhm zum 4:0 (67.), ehe Feeger einen zweiten Strafstoß sicher verwandelte (82.). Zum Endstand köpfte Sacha Hofrath einen Trautner-Eckstoß ins Gäste-Tor (87.).

