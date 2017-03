Hassels: Veränderungen beim Turnerbund

Die Mitgliederversammlung wählte neue Vorstandsmitglieder: Sylvia Zoch löst Dieter Kotzur als Stellvertreterin ab. Von Marie Dawin

Viel Lob und einige Veränderungen gab es bei der Mitgliederversammlung des Turnerbundes Hassels (THB). Zunächst lobte der Vorsitzende Jörg Hartmann den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft der Vereinsmitglieder. "Wir helfen einander. Bei uns geht man nicht nur zum Training und dann nach Hause. Das unterscheidet unseren Verein von einem Fitnessstudio", so Hartmann. Hintergrund ist die Schließung der Sporthalle an der Schillstraße wegen eines kaputten Hallenbodens Ende 2016. Verschiedene Abteilungen des TBH nutzen die Halle und müssen seitdem enger zusammenrücken und auf andere Sporthallen ausweichen.

Für einige Gruppen bedeutet das veränderte Trainingszeiten. Am stärksten betrifft die Schließung die Trampolin-Turner. Zwar können die Sportler in der Sporthalle am Kikweg trainieren, jedoch nur zwei anstatt gewohnter sechs Stunden in der Woche. "Eine suboptimale Lösung", findet Jörg Hartmann. Ende April sollen die Sanierungsarbeiten am Boden der Sporthalle dann abgeschlossen sein. "Wir hoffen auf normale Trainingszeiten nach den Osterferien", sagt Pressewart Patrick Jansen. Im Vorstand gab es mit der Wahl von zwei neuen Mitgliedern Veränderungen. Zum einen wurde der bisherige stellvertrende Vorsitzende, Dieter Kotzur, nach 18 Jahren im Amt von Übungsleiterwartin und Abteilungsleiterin der Tchoukballer Sylvia Zoch abgelöst. Neuer Schriftführer ist Wolfgang Linsmayer, der den Vorstandsposten zusätzlich zu seiner Aufgabe als Medienwart übernimmt. Er folgt auf Kristin Koplin-Drach. Zudem übernehmen Michael Thiet und Julia Gies die Kassenprüfung. Jörg Ellersiek wurde für zwei weitere Jahre als Sportwart gewählt. Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Gabriele Bender-Kowalk, Michaela Eilhoff, Robin Grützmacher, Hans-Jürgen Kirsch, Kerstin Koplin, Karin Lilienbecker, Ute Raiber, Carmen Schmidt-Bärmann, Antonia Schulz und Rudolf Schwarzer.

In seinem Jahresbericht lobte Ellersiek neben der guten Stimmung in allen Sportgruppen, auch die Übungsleiter. "Ohne Euch wäre unser Vereinsleben nicht möglich", sagt der Sporwart. In einigen Sportgruppen sucht der Verein weitere Mitglieder. "Die Fußball-Hobbygruppe, die Volleyballer sowie die Leichtathleten können weitere Akteure gebrauchen", so Patrick Jansen.

