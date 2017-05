Hassels: Zuschauer schlägt Schiedsrichter

Die Kreisliga-Partie der SG Benrath-Hassels wurde zur Pause abgebrochen. Von Helmut Senf

Zu einem Eklat ist es am Dienstagabend in der Kreisliga A-Partie zwischen Spitzenreiter SG Benrath-Hassels und den Sportfreunden Gerresheim gekommen. Ein Zuschauer hatte während der Halbzeitpause den Unparteiischen auf dem Weg in die Kabine sowohl verbal und als auch körperlich attackiert, woraufhin der Schiedsrichter die zweite Spielhälfte nicht mehr angepfiffen hat. "Wir sind in der Kabine vom Spielabbruch überrascht worden", erklärte SG-Trainer Andreas Kober, der zu diesem Zeitpunkt von dem Vorfall keinerlei Kenntnis hatte. Zugleich bestätigte Kober die Aussage des Unparteiischen, dass sich dieser bedroht gefühlt habe.

Düsseldorfs Kreisvorsitzendem Bernd Biermann liegt inzwischen ein Spielbericht vor. Darin ist vermerkt, dass der Schiedsrichter von einem Zuschauer, der laut dessen aussage eindeutig dem SG-Lager zuzuordnen sei, zunächst massiv beleidigt und anschließend mit einem Regenschirm attackiert worden sei. Aufgrund dieser Regenschirm-Attacke hat sich der Unparteiische eine Handverletzung zugezogen.

Für die SG Benrath-Hassels wird der Vorfall nicht ohne Folgen bleiben. Biermann kündigte im Gespräch mit unserer Redaktion an, dass der Spielabbruch schon in Kürze Gegenstand einer Spruchkammersitzung sein werde. Dabei ist derzeit offen, ob die ausgefallene Begegnung am Grünen Tisch als 2:0-Sieg für die Sportfreunde Gerresheim gewertet oder zu einem späteren Termin erneut angesetzt wird. "Der Heimverein ist laut Durchführungsbestimmungen für die Sicherheit des Schiedsrichters verantwortlich", erinnert Biermann. Insofern komme Gerresheim keinerlei Schuld zu.

SG-Trainer Andreas Kober äußerte die Hoffnung auf eine sportliche Lösung, sprich ein Wiederholungsspiel. "Schließlich lautete der Zwischenstand 1:1 unentschieden, als das Spiel abgebrochen wurde", betonte er. In der bis zu diesem Zeitpunkt durchaus fairen und spielerisch weitgehend ausgeglichenen Auseinandersetzung hatte Rachid Mohya die Hausherren in Führung gebracht (29.), wobei der das Leder nach Diagonalzuspiel von Sascha Hofrath per Heber über den Gäste-Keeper ins Gerresheimer Gehäuse zirkelte. Den Sportfreunden glückte in der siebenminütigen Nachspielzeit der Ausgleich.

Im Falle einer Spiele-Wertung zugunsten des Tabellenachten könnte der Vorsprung der aufstiegswilligen Hasselaner an der Tabellenspitze auf das Verfolger-Duo DSV und Agon 08 schmilzen. Aktuell beträgt der Vorsprung des erstplatzierten acht bzw. neun Punkte.

Auch für den schlagwütigen Zuschauer wird die Regenschirm-Attacke nicht ohne Auswirkungen bleiben. Der Unparteiische hat juristischer Konsequenzen angekündigt und will gegen den Mann Strafanzeige wegen Körperverletzung stellen.

Quelle: RP