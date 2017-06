später lesen Heerdt Bauernmarkt bleibt vorerst in Heerdt 2017-06-14T19:02+0200 2017-06-15T00:00+0200

Die Umsätze auf dem Heerdter Erzeugermarkt sind besser geworden. Alle sind froh, dass die Bevölkerung nun mehr das nachfragt, was an Gemüse und Obst auf den Feldern in der Region wächst. Von Heide-Ines Willner