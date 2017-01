Holthausen: Eine Zeitreise durch Holthausen

Im Zentrum plus wurde gestern die Ausstellung "Als Holthausen noch jung war" eröffnet. Ein Projekt macht mit Fotos aus vielen Jahrzehnten die Vergangenheit wieder lebendig. Von Beate Gostincar-Walther

Vater und Kind planschen in einer Zinkbadewanne auf dem Hof, direkt daneben schwimmt die Gans in einer eigenen Wanne; auf dem Hof von Bauer Wadenpohl spielen Kinder, dabei schauen Pferde aus ihren Boxen-Fenstern; auf dem Schulhof Itterstraße finden sich Kinder in der Pause zu einem Reigen - Perspektiven aus den Jahren 1930, 1955 oder 1969.

Die alten Schwarz-Weiß-Fotos mit ihren Zuordnungen nehmen ihre Betrachter mit auf eine Zeitreise. Je nach Alter werden Erinnerungen wach, oder Neugierde auf Zeiten, die man selbst nicht erlebt hat. Gelegenheit, die Fotografien zu sehen, gibt es im Rahmen der Ausstellung "Als Holthausen noch jung war". Gestern wurde die Ausstellung im Zentrum plus des Arbeiter-Samariter-Bundes an der Henkelstraße 15 eröffnet.

Die Foto-Schätze sind ein kleiner Ableger des Projektes "Holthausen auf der Spur", für das sich die Künstlerin Anne Mommertz gemeinsam mit dem Zentrum plus engagiert. Seit 2011 sammeln und archivieren Mitglieder der Redaktionsgruppe Erinnerungen und Geschichten aus dem Stadtteil Holthausen. Inzwischen ist daraus ein Natur- und Kulturpfad mit 30 Stationen entstanden, deren Bedeutung auf Tafeln festgehalten und gekennzeichnet ist.

"Wir wollen unser Archiv nicht verschließen, deshalb veranstalten wir regelmäßig Ausstellungen, diese ist nicht die erste", erklärt Mommertz. Dabei gehe es keineswegs nur um Gebäude, sondern vor allem um Menschen und die Natur, die mit ihrer Tierwelt damals präsenter war als heute.

Das Foto mit dem Titel "Zeitzeugen" zeigt eine Erzieherin mit steifer Haube und Schürze inmitten einer Schar artig aufgereihter Kinder. Nebenan posiert Leni Junker als Schulmädchen im Alter von acht Jahren, in dieser Woche ist sie 93 geworden. Ein weiteres Foto zeigt sie mit ihren Sportkameradinnen; sie stand damals im Handballtor. Ihr ganzes Leben hat sie in Holthausen verbracht: 46 Jahre an der Bonner Straße, und nun wiederum seit 46 Jahren wohnt sie an der Adolph-Klarenbach-Straße. Fotos und Geschichten hat sie schon viele beigesteuert, und auch jetzt hat sie wieder Schätze dabei. "Da schaut meine Mutter aus dem Fenster über dem Lokal Schuman", sagt die alte Dame und weist auf ein Foto: "Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man's nicht gekannt hat", ergänzt sie lachend. Der Kamper Acker habe damals drei Anlagen gehabt: ein Rosenbeet für die Älteren, wie Leni Junker schmunzelnd sagt, sowie einen Sandkasten und ein Planschbecken. Geschäfte habe es in ihrer Kindheit im Stadtteil reichlich gegeben. Mit Hilfe ihrer Finger zählt die 93-Jährige Tante-Emma-Läden und Metzgereien auf. Dass die Kaiser's-Filiale im Falkenberg-Center nun endgültig zu ist, empört sie. "Damals haben wir an vielen Ecken frisches Fleisch kaufen können", erinnert sie sich an die 30er Jahre. "Viele kleine Läden gab's auf der Nosthofenstraße", bestätigt auch Iris Jung, gebürtige Holthausenerin. Sie kommt mit ihrem Mann und einigen Fotos aus Benrath.

Trotz des schlechten Wetters fanden sich zahlreiche aktuelle und Ex-Holthausener zur Ausstellungseröffnung ein. Einige haben ihre Fotoalben vorab durchforstet und um Fotos erleichtert, um weitere Spuren in Holthausen aufzuzeigen. Da alles digital verarbeitet wird, füllen sich die leeren Stellen in den Alben auf jeden Fall wieder. Und: Das Mosaik vom Holthausen wird wieder um einige Stücke reicher.

