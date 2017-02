später lesen Holthausen Leckes Schiff nach Neuss geschleppt 2017-02-22T19:57+0100 2017-02-23T00:00+0100

Das im Reisholzer Hafen leckgeschlagene Frachtschiff hat ein Schlepper in den Neusser Hafen überführt. Dort kam es am Dienstagabend kurz vor Mitternacht an. Damit hat die Feuerwehr Düsseldorf einen mehr als 52 Stunden dauernden Einsatz beeendet, bei dem bis zu 71 Kräfte im Einsatz waren. Am Sonntagabend kam es bei dem Frachter in Höhe des Reisholzer Hafens zu einem Wassereintritt in den Laderaum. Dabei fielen die schiffseigenen Pumpen aus. Die Feuerwehr konnte zwar die Position des Schiffes stabilisieren, doch es drohte weiter zu sinken. Deshalb blieben fünf Spezialisten der Feuerwehr über Nacht an der Einsatzstelle und pumpten 5000 Liter Wasser pro Minute aus dem Havaristen.