Holthausen: Lotto-Geschäft schließt vor Kaiser's

An Heiligabend haben sich Manfred Fröhlich und seine Lebensgefährtin Kerstin Roeder von ihren Kunden verabschiedet. Sie haben ein Geschäft in Oberbilk übernommen. Seniorenrat Becker hat an Edeka geschrieben. Von Andrea Röhrig

Von der bevorstehenden Schließung des Kaiser's-Markt im Holthausener Falkenberg-Center zum 31. Dezember, dann läuft der Mietvertrag aus, bekommen die Kunden im Geschäft selber nichts mit. Mitarbeiter sind dabei, frische Waren in die Regale zu räumen; und auch beim Wurst- und Fleischstand, der von der Metzgerei Birkenhof betrieben wird, läuft alles wie immer. Wobei nicht ganz: Immer wieder kommen Kunden und Verkäufer im Gespräch auf die Schließung zu sprechen. Mal ist es ein Norma, mal ein Netto-Markt, der in das Center einziehen soll. Doch auf jeden Fall wohl kein Vollsortimentler. Im Erdgeschoss befindet sich bereits ein Aldi-Markt.

Die Metzgerei Birkenhof ist ist eine Tochter von Kaiser's Tengelmann, die nach dem langen Übernahmepoker nun vom Branchenprimus Edeka übernommen wird. Die drei Fleischwerke belieferten bislang die rund 450 Kaiser's-Supermärkte.

Bereits an Heiligabend hat das Lotto-Geschäft Fröhlich im Falkenberg-Center geschlossen. "Unter vielen Tränen der Stammkundschaft", erzählt Kerstin Roeder. Sie ist dabei, das Geschäft leerzuräumen, das sie acht Jahre mit ihrem Lebengefährten Manfred Fröhlich betrieben hat. "Wir wären gerne hiergeblieben", sagt sie. Doch nicht zu den Konditionen des neuen Eigentümers. Und so bleibt für das Paar nur der Schlussstrich in Holthausen und ein Neuanfang in Oberbilk. Direkt am Oberbilker Markt. Dort hatte ihnen die Lotto-Gesellschaft etwas angeboten und sie griffen zu. Denn niemand wisse, was der neue Eigentümer mit der Immobilie vorhabe, sagt Roeder. Wenn Kaiser's zum Jahresende zu macht, dann muss auch der in den Markt integrierte Bäcker Kamps schließen. Die Kette hatte zwischenzeitlich überlegt, alleine weiterzumachen. Denn das integrierte kleine Café wird gut genutzt.

Mit Sorge sieht Seniorenrat-Mitglied Hermann Becker diese Entwicklung in Holthausen. "Mit der Schließung von Kaiser's haben wir im Stadtteil keine Möglichkeit mehr, frische Wurst und Fleisch zu kaufen." Früher, so Becker, habe es in und um Holthausen fünf, sechs Metzgereien gegeben. Im Sommer 2014 schloss mit Herrforths an der Meyerhofstraße die Letzte. Nach 60 Jahren Wurst- und Fleischverkauf fokussiert sich Martin Herrforth, der das Geschäft von seinem Vater übernommen hatte, auf den Partyservice. Seniorenrat Becker hat Edeka, dass den Löwenanteil von Kaiser's Tengelmann übernommen hat, per Schreiben zum Umdenken aufgefordert: "Denken Sie vor allem an mobilitätseingeschränkte Menschen. Die nächste vergleichbare Einkaufsmöglichkeit befindet sich in gut 2,5 Kilometer Entfernung."

Inzwischen wird das Falkenberg-Center nicht mehr von Inovalis betreut. Auf eine Anfrage unserer Redaktion hat das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt nicht geantwortet. Mit dem Eigentümerwechsel ist das Gebäudemanagement an die "Service Concept" mit Sitz in Köln übergegangen.

Quelle: RP