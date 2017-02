Holthausen: Räbbelche feiern friedlich-jeck

Die Tanzgarde ist größer geworden und präsentiert mit den Piccolos die allerkleinsten Jecken. Die Band Hally Gally macht Stimmung. Von Tino Hermanns

Respekt. Die Karnevalsgesellschaft (KG) "De Räbbelche" schafft es, ein gut dreistündiges karnevalistisches Programm aus den eigenen Reihen zu stemmen. Lediglich die Jolly Family und die erfahrenen Newcomer von Hally Gally gehörten beim traditionellen Altweiber-Auftakt der Räbbelche im Holthausen Center nicht zur KG-Familie. "Unsere Tanzgarde ist größer geworden und die Trainerin Sarah hat einen Solotanz einstudiert. Deshalb konnten wir diesmal drei eigene Tänze präsentieren", erläutert der stellvertretende Vorsitzende der Räbbelche, Lutz Aschmoneit.

Dabei waren bei den "Piccolos" auch die allerkleinsten Jecken dabei. Den putzigen Auftritt des Tanzquartetts, das so gerade dem Alter, in dem sie noch selber mit Räbbelchen spielen, entwachsen sind, verfolgten Möhne jeglichen Alters, Tiger, Katz' und Maus, ein Schottenschlumpf, Sträflinge, Mickey Mäuse, eine ganze Gruppe Pink Wikingerinnen, Matrosen oder Clowns. Nur auf den allerhöchsten karnevalistischen Besuch musste verzichtet werden. Kein einziger der verkleideten Narren kam als Donald J. Trump. "Ich bin überrascht. Ich habe gehört, dass alle Trump-Perücken ausverkauft sind. Nach Holthausen hat es aber keine geschafft", meinte Aschmoneit lächelnd.

Der guten und friedlichen jecken Partystimmung tat das keinen Abbruch. Denn Hally Gally machte auf der Bühne das, was ihrem Bandnamen sehr ähnlich ist, jede Menge Halligalli. Kein Wunder, hat die Band doch starke Bindungen an den Düsseldorfer Süden. Sänger Mike Morigan ist gebürtiger Benrather. Er und seine vier musikalischen Mitstreiter rissen das Narrenvolk mit. Discofox-Tanzpaare waren keine Seltenheit und auch von der Bühne angesagtes Spontanschunkeln funktionierte ausgezeichnet. Kein Wunder, hatten die Hally-Gally-Lieder nicht nur den den entsprechenden Rhythmus, sondern auch die altweibertypische frivol-alkoholische Textkomponennte. "Ich sah sie da am Tresen stehn, sie war so wunderschön anzusehn. Ich glaub ich muss mir Mut ansaufen, dann wird es schon von alleine laufen", hatte Hally Gally gedichtet. Der für jede Herrensitzung perfekte Textteil wird verschwiegen. Hally Gally weiß eben, wie man Karnevalisten begeistert, waren die Bandmitglieder doch schon bei der "Band ohne Bart" und bei den Swinging Funfares im Einsatz. Zwei Zugaben wurden gespielt, die dritte wure verweigert, denn Hally Gally musste noch woanders Halligalli machen.

Mit Blick auf die Stimmung wusste Aschmoneit, dass sich die ganzen vorbereitenden Arbeiten wieder mal gelohnt hatten. "Das größte Problem war es, zu sortieren wer gehört wohin", so der Räbbelchen-Vize. Die Besitzverhältnisse am Holthausen-Center haben sich geändert. Zur Organisation des Altweiberauftakts mussten sich die Räbbelche bei der Immobilienfirma Real Estate durchfragen. "Dort sind wir aber nur auf gut gelaunte Mitarbeiter getroffen, die ein offenes Ohr für unser Anliegen hatten. Und wie man sieht, hat ja auch alles geklappt", sagt Aschmoneit.

Er und die KG hatten starke Partner an ihrer Seite. Die Geschäftsleute im Center stehen hinter der Eröffnung des Straßenkarnevals, jedenfalls bis 15 Uhr, denn dann wollen sie ihre Geschäfte wieder öffnen. Kein Problem, denn die Räbbelche machten bis 14 Uhr Rabbatz und schickten die Jecken weiter in die Kneipen oder die Altstadt.

Quelle: RP