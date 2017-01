Holthausen: Sporthallenbau aus Fördergeldern

Seit Jahren warten die Holthausener auf den Bau einer Multifunktionshalle. Bezirksvertretung 9 hofft auf Geld aus einem Landestopf Von Andrea Röhrig

Sie sind beharrlich, die Wagenbauer der Holthausener Karnevalsgesellschaft Räbbelche. Und deshalb werden sie beim Rosenmontagszug wieder Oberbürgermeister Thomas Geisel auf's Korn nehmen. Wie schon im vergangenen Jahr thematisiert der Räbbelche-Wagen die fehlende Multifunktionshalle im Stadtteil, die - darauf verweist Präsident Rainer Fuhrmann in aller Regelmäßigkeit - den Holthausenern im Wahlkampf vom Gewinner Thomas Geisel versprochen wurde. Der ist inzwischen seit September 2014 im Amt. Und auf dem Areal, auf dem die Halle gebaut werden soll, ist zum zweiten Mal eine Flüchtlingsunterkunft errichtet worden. Nach Planung der Flüchtlingsbeauftragten Miriam Koch soll die Zelt-Einrichtung nur noch bis Mai genutzt werden. Doch ob dann bald darauf mit dem Bau einer Halle begonnen wird, ist fraglich. Denn es sind ja noch nicht einmal Planungsmittel im Etat für das Projekt vorgesehen.

Und so wird am Rosenmontag der echte OB seinen Pappmaschee-Kollegen auf dem Wagen der Räbbelche vorbeiziehen sehen. Passend zur - fast alles überlagernden - Debatte um den Grand Depart zur Tour de France als Radrennfahrer, der symbolisch mit seinem Gefährt die Multifunktionshalle in der Mitte zerbricht. In dem Sessionsheft der Räbbelche schreibt Präsident Fuhrmann dazu: "Für das Prestigeevent Grand Depart scheint wohl Geld in der Stadtkasse zu sein; für die von Geisel versprochenen Vorhaben in den Stadtteilen wohl nicht mehr. Das geht nun schon seit mehr als 15 Jahren so und das parteiübergreifend." Parteiübergreifend suchen allerdings immer wieder die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) 9 eine Lösung. Für die Sitzung am Freitag, 3. Februar, steht ein interfraktioneller von CDU, SPD und Grünen zur Abstimmung, der einen Finanzierungsweg aufzeigen soll. Die Verwaltung soll sich mit dem Projekt "Dreifachsport- und Multifunktionshalle" beim Städtebauförderungsprogramm "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier 2017" beim NRW-Ministerium für Stadtentwicklung bewerben. In diesem Programm sollen Maßnahmen zur Förderung der Integration und des sozialen Zusammenhalts in den Quartieren gefördert werden.

Die Vorgabe, dass nur Einrichtungen zum Zuge kommen, die schon im Gebiet des Städteförderprogramm "Soziale Stadt" liegen, sei gegeben, heißt es in dem Antrag. Wersten und ein Teil von Holthausen sind Bestandteil des Förderprojekts Soziale Stadt. Aus Sicht der BV-Politik erfüllt der Bau der Halle an der Itterstraße alle Förderkriterien. Die Stadt müsste dann nur zehn Prozent der Kosten aufbringen.

In der Session 2017/2018 feiern die Räbbelche Jubiläum, sie werden fünf mal elf Jahre alt. Bis dahin, so Präsident Rainer Fuhrmann, müsse eine Saallösung gefunden sein. Derzeit wird im viel zu kleinen Pfarrheim gefeiert.

Quelle: RP