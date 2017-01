Itter: Veedelszoch geht doch durch Itter

Das neue achtköpfige Organisationsteam erwartet mehr als 20 Gruppen und mehr als 300 Aktive, die im Zug dabei sind. Zunächst war der Zoch gefährdet, jetzt startet er mit neuer Wegführung am Karnevalssamstag. Von Simona Meier

Tambourcorps, Kindertanzgarde, Messdiener und Kindergartenkinder sind beim beliebten Karnevalszug in Itter fest eingeplant. Der Zoch startet wie gewohnt am Karnevalssamstag um 14.11 Uhr. Am 25. Februar heißt das Motto "Alle Jecke trecke". Das eigene Motto hat in Itter ebenso Tradition wie der beliebte Zug durch den kleinen Stadtteil. Bereits zum 25. Mal zieht das närrische Volk dann durch die Straßen. Anschließend gibt es noch eine große "After Zoch Party" auf dem Schützenplatz. Dort spielt die Band 9 1/2. Dass der Umzug auch in der aktuellen Session wie gewohnt stattfinden kann, liegt an einem neuen Organisationsteam.

Viele Jahre schaffte hauptsächlich Bernd Bolten die notwendigen Rahmenbedingungen für den kleinen Veedelszoch, an dem im vergangenen Jahr immerhin 400 Jecke mitwirkten. Bolten gab im Oktober 2015 bekannt, dass er 2016 das letzte Mal den Zug organisieren werde. Kurz stand damit auch die notwendige Nachfolge auf der Kippe. Nach einer Krisensitzung Ende des Jahres stand schnell fest, dass ein neues Team die Aufgabe übernimmt. Die Zugleitung liegt jetzt in den Händen von Uwe Linß: "Der Karnevalsumzug in Itter ist der kleinste, gemütlichste und besonders bei Familien mit Kindern beliebte Zug hier in der Umgebung", sagt er. Ihn freut, dass sich eine Gruppe gefunden hat, die für den Fortbestand des Karnevalzugs in Itter sorgt. "Vier Männer und vier Frauen sind darin vertreten", sagt Uwe Linß. Für den Ortsausschuss ist Kathrin Meier dabei. Die Seelsorgeinheit Düsseldorfer Rheinbogen unterstützt das Zugprojekt.

Dass das Zepter jetzt an die Nachfolger weitergeben wurde, davon werden die Besucher des Zuges nichts merken. Denn das Team setzt auf die bewährten Ideen, die auch den Reiz des Karnevalsumzugs in Itter ausmachen. "Wir haben rund 30 Gruppierungen angeschrieben, mittlerweile schon 20 Zusagen und rechnen auch noch mit weiteren Teilnehmern", sagt Uwe Linß.

Bis Freitag, 10. Februar, besteht noch Gelegenheit, sich per E-Mail bei der Zugleitung anzumelden, und zwar unter zugleitung-itter@uwe-linss.de.

In Itter ist viel Eigeninitiative gefragt: Alle Gruppen sorgen für ihr eigenes Wurfmaterial, Kostüme, Wagen und bringen Kräfte mit, die an den Zugfahrzeugen für Sicherheit sorgen.

Die aktive Mitgestaltung macht den Zug bei den Gruppen des Stadtteils außerordentlich beliebt. Der Freundeskreis der Himmelgeister Kastanie wird ebenso vertreten sein, wie die Schützen und die Närrischen Frauen Himmelgeist. Für viele Kinder und Familien bietet sich in Itter die Gelegenheit, Straßenkarneval in gemütlicher Atmosphäre und in einem sicheren Umfeld zu feiern. Neu ist in diesem Jahr der Zugweg. Die Aufstellung ist wie gewohnt Am Broichgraben. Dann geht es über Am Steinebrück Richtung Itterstraße und vorbei an St. Hubertus. Das Neubaugebiet und die Huvestraße passieren die Narren diesmal nicht.

Quelle: RP