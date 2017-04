Kaiserswerth: Bald startet die Freibadsaison

Eifrig gearbeitet wird seit einigen Wochen auf dem Gelände des Kaiserswerther Freibades an der Kreuzbergstraße. Mülleimer und Spielgeräte werden montiert, alle Bodenplatten gekärchert, Blumen gepflanzt und das Kassenhäuschen und der Kiosk eingerichtet. Am 22. April will das kleine Bad traditionell als erste Anlage in Düsseldorf eröffnen. "Wir haben bereits die Winterpause für viele Reparaturen und Investitionen genutzt", sagt Schwimmmeisterin Birgit Kowald, die das Freibad leitet.

Dazu gehört die Eindeckung des Daches über den Duschkabinen, das zuletzt undicht war. Die Duschen selbst erhielten neue Armaturen und frisch gestrichene Wände. Ein neues Buchungs- und Einlasssystem soll künftig die Arbeit erleichtern, und ein neuer Warmwasserspeicher wird das Wasser auf die gewohnten 26 Grad aufheizen. Das ist besonders wichtig für die Teilnehmer der vielen Schwimmkurse - von der Wassergewöhnung über Tauchtraining bis hin zu Aqua-Jogging - die auch bei ungemütlichen Außentemperaturen stattfinden. "In diesem Jahr haben wir erneut das Programm ausgeweitet, bieten 46 Kurse und zusätzliche Einzelschwimmtrainings an", sagt Kowald. Viele Angebote seien schnell ausgebucht oder hätten eine Warteliste.

Gleichzeitig sind die Kurse eine wichtige Einnahmequelle für den Verein. Rund 210.000 Euro kostet es, die fünf Monate im Jahr das Bad zu öffnen. Das Geld wird beispielsweise für Energie, Wasser, Personal und die Müllgebühren eingesetzt. Rund 75.000 Euro Zuschüsse erhält der Verein von der Stadt Düsseldorf, hinzukommen die Beiträger seiner rund 2000 Mitglieder, Spenden und Sponsorengelder.

Rund 80.000 Besucher kamen im vergangenen Jahr in das Freibad. Für seine vielen Gäste versucht der Verein ständig, die Qualität des Bades zu erhöhen. Diesmal wurde eine rund 80 Quadratmeter große Sonnenterrasse gebaut, über deren ganze Länge sich eine Holzbank mit Blick auf das Becken zieht. Aufgestellt wurde das Sonnendeck unter den Pappeln entlang der Grundstücksmauer. "Die Bäume haben dem Boden immer das Wasser entzogen. Dort ist bei allen Anstrengungen nie Rasen gewachsen. Jetzt haben wir die staubige Ecke in einen sehr attraktiven Platz verwandelt", sagt Kowald. Die Bank würde sich prima für den Theorieunterricht der Kurse eignen und auch schneller abtrocknen als der Rasen und die Steine. Ein 40 Quadratmeter großes Sonnensegel über der Terrasse soll bei Bedarf für Schatten sorgen. "Wir haben auch eine neue Lautsprecheranlage, die uns hilft, wichtige Informationen an die Badegäste weiterzuleiten", sagt die Schwimmbadleiterin. Sie hofft jetzt auf eine gute Saison mit vielen Besuchern.

