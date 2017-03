Kaiserswerth: Kardinal feiert Jubiläum in Kaiserswerth

Hohen Besuch erwartet der Pfarrverband Angerland/Kaiserswerth am Wochenende. Dann wird gefeiert, dass die St. Suitbertus Basilika in Kaiserswerth seit 50 Jahren die Ehrenauszeichnung "Basilica minor" ("kleinere Basilika") bzw. päpstliche Basilika trägt. Zu der Feier und dem Festgottesdienst hat sich Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Präfekt der römischen Kongregation für die Glaubenslehre, angekündigt.

Müller gilt als einer der profiliertesten Theologen unserer Zeit. Sein jetziges Amt in Rom hatte viele Jahre Josef Ratzinger bekleidet, bevor er zum Papst gewählt wurde. Müller hat oder hatte zudem zahlreiche Gastprofessuren unter anderem in Madrid, Rom, Philadelphia und Sao Paulo. "Dass Kardinal Müller unserer Einladung gefolgt ist, ist eine besondere Ehre. Schließlich gehört er zu den wichtigsten Männern im Vatikan", sagt Pastor Oliver Dregger.

Den Titel päpstliche Basilika verleiht seit dem 18. Jahrhundert der Papst einem Kirchengebäude, das aufgrund seiner Geschichte, Ausstattung und der Pflege der Liturgie eine besondere Bedeutung hat. Damit soll unter anderem die Bindung an Rom gestärkt und die Bedeutung dieser Kirche für das Umland hervorgehoben werden. Bereits der Heilige Suitbertus hat die erste Kirche Kaiserswerths dem Heiligen Petrus geweiht und damit ein enges Band zwischen seiner Kirche und dem Stuhl Petri in Rom knüpfen wollen. In Düsseldorf gibt es noch mit der Basilika St. Margareta in Gerresheim und St. Lambertus in der Altstadt zwei weitere päpstliche Basiliken. Die Kaiserswerther Stiftskirche war aber die erste, die bereits am 28. März 1967 zu dieser Ehre erhoben wurde. "Damals wurde der 1250. Todestag des Heiligen Suitbertus gefeiert und die historische Bedeutung des Standortes als Beginn des Christentums auf rechtsrheinischem Gebiet gewürdigt", sagt Dregger. Inzwischen wüsste man allerdings, dass Suitbertus nicht 717 sondern schon 713 gestorben ist, weshalb schon 2013 das 1300. Todesjahr groß gefeiert wurde.

Weltweit tragen zurzeit rund 1650 Kirchen den Titel Basilica minor, über 550 davon allein in Italien. Insbesondere werden bedeutende Wallfahrtskirchen mit diesem Titel ausgezeichnet. Eine Basilica minor erkennt man an einem angebrachten Papstwappen des amtierenden oder verleihenden Papstes. "Bei uns wurde ein Relief des Papstwappens über dem Portal eingelassen. Zudem hängt das Wappen des aktuellen Papstes an einer Säule zum Chorraum ", sagt Dregger.

Am Samstag, 25. März, wird Kardinal Müller in der Basilika in der Pontifikalvesper um 15 Uhr predigen und am Sonntag, 26. März, um 11 Uhr das Pontifikalamt mit einer anschließenden Kindersegnung zelebrieren. Zuvor besteht ab 9.30 Uhr Gelegenheit, bei ihm und seinem Sekretär das Bußsakrament zu empfangen. Im Anschluss an das Pontifikalamt feiert die Gemeinde auf dem Suitbertus-Stiftsplatz. "Das ist eine gute Gelegenheit, dem Kardinal persönlich zu begegnen", sagt Dregger. Darüber hinaus findet ein Gespräch mit Verantwortlichen der Gemeinden wie Mitgliedern des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates statt.

Quelle: RP