Kaiserswerth: Konzertshow am Fliedner-Gymnasium

Etwa 120 Jungen und Mädchen der Kaiserswerther Schule zeigen in der Show "That's What You Get" ihr Talent. Von Sarah Schneidereit

Der große Vorhang in der Aula erstrahlt abwechselnd in Lila, Gold und Pink. Das Publikum wartet gespannt auf den Beginn der zweistündigen Konzertshow. Einige Eltern wispern sich gegenseitig zu, wo der jeweilige Sohn oder die Tochter sitzt. Die Musiker der Big-Band schauen konzentriert auf ihre Notenständer und fangen auf ein Zeichen des Dirigenten an zu spielen. Würden die Zuschauer jetzt die Augen schließen, könnten sie sich ganz leicht vorstellen, nicht mehr in der Aula, sondern in einer Jazz-Bar zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu sitzen.

Dass es regelmäßig Konzertshows wie "That's What You Get" am Theodor-Fliedner-Gymnasium gibt, ist Lehrer Martin Weitkamp zu verdanken. Er ist seit über 30 Jahren an der evangelischen Schule in Kaiserswerth und hat 1986 die Band gegründet. Seit 2004 veranstaltet er die Konzertreihe. "Mir ist es wichtig, die Bandbreite des Jazz in der Show abzubilden", sagt der leidenschaftliche Musiker, der die Big Band dirigiert. Das Programm wechsele deshalb zwischen den einzelnen Jazz-Stilen und kombiniere beispielsweise Swing, Funk und Latin.

Etwa 120 Schüler sind an der diesjährigen Konzertshow, die am Freitagabend Premiere feierte, beteiligt. Neben der Junior- und der "älteren" Big Band stehen auch die Tänzer der Dance Company, ein Orchester und diverse Big Band-Sänger auf der Bühne. Um die Licht- und Tontechnik kümmern sich ebenfalls Schüler. Dass es am Fliedner-Gymnasium so viele musikalische Talente gibt, ist eigentlich kein Wunder. Denn an der Schule arbeiten 16 Instrumentallehrer und es gibt die Möglichkeit, Instrumente auszuleihen. "Etwa 70 Prozent der Schüler in meiner Band wurden auch hier ausgebildet", sagt Weitkamp.

Die 15-jährige Katharina Krüll ist eine von ihnen. Sie spielt seit der fünften Klasse Saxofon. Obwohl sie bereits öfters mit der Big Band aufgetreten ist und auch schon bei den Junioren mitgespielt hat, ist sie vor den Auftritten immer noch ein wenig nervös. "Dieses Mal spiele ich ein eigenes Solo, da hat man natürlich Angst, einen Fehler zu machen", meint Katharina.

Ihr Klassenkamerad Lennart Schwarz hat schon mit fünf Jahren gelernt, Geige zu spielen. Er ist Mitglied im Orchester der Schule. Bei der Konzertshow darf der Zehntklässler jedoch nur zwei Stücke präsentieren, darunter ein Medley der James-Bond-Filmmusik. "In den vergangenen Jahren haben wir immer mehr gespielt", so der 15-Jährige. "Im Sommer spielen wir weitere Konzerte mit dem Orchester, deshalb sind zwei Stücke auch in Ordnung."

50 Prozent der Jazz-Lieder, die bei "That's What You Get" vorgetragen werden, wurden extra für die Fliedner-Big-Band arrangiert. "Wir haben uns im Vorfeld gut überlegt, welche Stücke wir spielen wollen und wer wo seine Stärken hat", sagt Weitkamp. Bei der Auswahl der Lieder wurden beispielsweise auch die Stimmen der Sänger berücksichtigt. "Unser Anspruch ist es, dem Zuschauer ein vielfältiges Programm mit einer wechselnden Lichtshow zu bieten", so der Projektleiter.

