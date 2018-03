später lesen 630 Euro Bußgeld Düsseldorfer Raser fährt 162 - statt erlaubter 80 km/h FOTO: Reichartz,Hans-Peter FOTO: Reichartz,Hans-Peter 2018-03-08T11:38+0100 2018-03-08T12:24+0100

Ein 28-Jähriger hat in Düsseldorf einen Strafzettel bekommen, den er wohl nicht so schnell wieder vergisst: Satte 162 km/h fuhr er bei erlaubten 80. Das Bußgeld hatte es in sich.

Sebastian Esch Journalistenschüler Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Sebastian Esch (se), Jahrgang 1991, ist Journalistenschüler und fand seinen Weg über das Presseteam der Düsseldorfer EG zur Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen