Mörsenbroich: Mörsenbroicher feiern ihren Veedelszoch

Veedelszoch in Mörsenbroich und Rath

Was Unter dem Motto "Et fiere Jung & Mädel in unserm schönen Veedel" fand der Veedelszoch in Mörsenbroich 2017 zum 39. Mal statt.

Wer Organisiert wird der Veedelszoch vom Mörsenbroicher Bürgerverein. In diesem Jahr beteiligten sich 21 Gruppen und fast 600 Jecken aus den umliegenden Stadtteilen.