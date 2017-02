Oberbilk: Haus für Studenten an der Harffstraße

Der neue Eigentümer Scholzen Immobilien will mit dem Abbruch des alten Gebäudes noch in diesem April beginnen. Von Marc Ingel

So schnell kann es gehen: Mitte Januar hatte der Architekt Mario Reale vom Büro "greeen architects" noch in der RP erzählt, das ambitionierte Bauprojekt an der Ecke Siegburger Straße/Harffstraße sei wohl auf Eis gelegt, nachdem der Investor das Grundstück 2014 verkauft habe und der neue Besitzer ihn als Planer abgelehnt hätte.

Letzteres stimme so weit auch, bestätigt Frank Scholzen von Scholzen Immobilien, dem neuen Eigentümer, geplatzt sei das Bauvorhaben aber keineswegs. Im Gegenteil: "Wir haben bereits eine Abbruchgenehmigung für das alte Gebäude und auch eine Baugenehmigung für einen Neubau", sagt Scholten. Auf einer Grundfläche von rund 1000 Quadratmetern und prominenten Nachbarn wie die Hauptverwaltung der Provinzial-Versicherung, der Classic Car Remise und der grünen Landschaft des nahe gelegenen Südparks sollen in dem Neubau an der Haupteinfallstraße 41 Studenten-Appartements (mit jeweils einem Zimmer) sowie zusätzlich fünf Wohngemeinschaften entstehen. Für das Erdgeschoss gebe es mit einem Apotheker bereits einen Mieter, der sich von den Vorzügen der Pläne der neuen Architektin Insa Becker von Nano Arch aus Essen überzeugen ließ. Und: "Die noch offenen Forderungen, die Herr Reale beklagt, beziehen sich ausschließlich auf den vorherigen Eigentümer. Damit haben wir nichts zu tun", sagt Scholzen.

Das Unternehmen aus Bornheim sei Spezialist auf dem Gebiet Wohnraum für Studenten und Berufspendler im Rheinland. Es trete zudem nicht nur als Projektentwickler auf (Planung und Bauausführung werden natürlich extern vergeben), sondern bewirtschafte die Objekte nach Fertigstellung auch. "Wir streben immer ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn an, das ist hier an der Harffstraße nicht anders. Wir halten die Anwohner über den Zeitplan stets auf dem Laufenden", betont Scholzen. Die müssen sich zwangsläufig ab April, wenn die Abbrucharbeiten beginnen sollen, auf mehrere Monate mit viel Dreck und Lärm einstellen. Mitte 2018 könnte das Bauprojekt fertiggestellt sein, wenn alles optimal verlaufe, sagt Scholzen.

Das Immobilienunternehmen in Familienbesitz habe Anfang der 90-er Jahre damit begonnen, die Nische Wohnraum für Studenten zu besetzen, allein in Köln und Bonn verfüge man über 450 Wohnungen in Privatbesitz, erklärt der Wirtschaftsingenieur. "Wir schauen uns genau die Lage an, wie ist die Anbindung, wie weit ist es zur Uni." Die Ecke Harffstraße/Siegburger Straße sei nach diesen Kriterien ideal: Die Straßenbahn hält direkt vor der Tür, in vier Stationen ist man am Campus, ein Discounter ist keine 50 Meter entfernt. Entsprechend dem Klientel würden auch die Mieten "moderat" ausfallen, erklärt der Firmenchef: 450 Euro Warmmiete für ein Appartement, in einer WG soll die umgelegte Miete pro Person höchstens 350 Euro betragen.

"Wir wollen nach der Fertigstellung nicht verkaufen, gehen immer von einem Zeithorizont von bis rund 15 bis 20 Jahren aus", betont Frank Scholzen noch einmal, wobei er in der Folge das "wir" relativiert: "Ich bin hier persönlich haftend, ich stehe mit meinem Namen für den Erfolg dieses Bauprojekts."

