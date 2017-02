Oberbilk/Golzheim: Kleine Party, große Tradition

Die 1952 gegründete KG Onger Ons hat Geschichte. Am Samstag feierte der Verein seine Karnevalsparty im Restaurant "Faustino". Von Paul Nachtwey

"Aber nur so onger ons!", hatte einer der Freunde von Karl-Heinz Hölsken damals gerufen, als die zehn Jugendlichen auf die Idee kamen, einen Karnevalsverein in Oberbilk zu gründen, um sich zu beschäftigen: Nur so unter uns! "Wir kriegten damals gerade mal unseren Elferrat zusammen", erinnert sich Hölsken an die Anfangsjahre.

Heute, 65 Jahre später, gehört der Verein fest zum Düsseldorfer Karneval und bringt sich an vielen Punkten ein. Dazu gehört auch, dass die KG Onger Ons seit vielen Jahren einen eigenen Rosenmontagswagen baut. Dieter Ebenstreit hat das Handwerk vor 26 Jahren bei Jacques Tilly gelernt - "von der Pike auf", wie Ebenstreit sagt. Jedes Jahr fangen er und seine Freunde im September mit den Arbeiten an: Erst muss das Drahtgerüst gebastelt werden, dann wird der Draht abgeklebt und kaschiert und am Ende bemalt. "Fast jeden Tag arbeiten wir fünf Stunden in der Wagenbauhalle", sagt Ebenstreit. "Das macht mir Spaß. Ich kann da nicht von lassen. Nur samstags gehöre ich der Frau."

Ebenstreit ist nur ein Beispiel dafür, wie sich die Mitglieder im Verein engagieren. "Gäbe es nur die großen Vereine, könnte Karneval nicht überleben", findet Geschäftsführer Thomas Wolf. Er ist das ganze Jahr mit Vereinsarbeit beschäftigt. "Das Abwracken des Zugwagens, die Planung der Orden und Sessionen und die Vorbereitung der Veranstaltungen im Sommer - nach Aschermittwoch ist die Karnevalsarbeit nicht abgeschlossen", sagt Thomas Wolf. Warum er das alles mache? "Karneval ist eine Lebensphilosophie von mir, ich kenne das seit ich Kind bin."

Auch in dieser Session feiern die Karnevalisten wieder viele gemeinsame Feste: Besonders die Altenheimsitzungen bleiben vielen in Erinnerung. Jedes Jahr besucht die KG Onger Ons zwei Seniorenheime. In diesem Jahr ist auch das Prinzenpaar zu den Sitzungen gekommen.

Prinz Christian III. und Venetia Alina besuchten die Jecken von der KG Onger Ons auch zum Närrischen Abend am Samstag in Golzheim: "Ich glaube, wäre die Welt ein bisschen mehr Karneval, dann würde es uns besser gehen", sagte Prinz Christian in seiner Rede mit Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage. Die Jecken waren alle kostümiert erschienen und schunkelten in gemütlicher Stimmung. Ein Höhepunkt war der Auftritt der Kindertanzgarde, die schon lange für den Auftritt trainiert hatte und sich über neue interessierte Jungen und Mädchen freut. Am späteren Abend sorgte die Musik vom Fanfarencorps Schwarz-Weiß und Sängerin Susan Kent für Stimmung.

"Besser kann so ein Abend nicht sein", findet Marianne Kircher, die in den Verein eingetreten ist, um beim Rosenmontagszug mitzufahren. Mittlerweile sind einige Zugfahrten dazugekommen. "Im ersten Jahr habe ich aus Versehen mit den Bonbons auch meine Kamera vom Wagen geworfen", erzählt Kircher. Die sei einige Wochen danach aber wieder aufgetaucht. Besonders gerne berichtet sie von den berühmtesten Vereinsmitgliedern: Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau war bis zu seinem Tod Mitglied, auch Heino ist im Verein. In der vergangenen Saison besuchte er den Senatorenball mit seiner Frau. "Er blieb fünf Stunden - bis nach Mitternacht!", berichtet Kircher begeistert. "Es muss ihm gefallen haben!"

Quelle: RP