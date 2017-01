Oberkassel: Die Haushüterin

Für einen Tag, zwei Wochen oder auch mehrere Monate: Roswitha Schäfer und ihr Team passen auf Wohnungen, Häuser und Büros auf, während die Eigentümer im Urlaub sind. Von Beate Werthschulte

Schon als Ende der 1990er Jahre in ihre Oberkasseler Wohnung - in der vierten Etage - eingebrochen wurde, hatte Roswitha Schäfer das erste Mal den Gedanken, ein Unternehmen zu gründen, das Wohnungen und Häuser hütet. Damals wurden ihr nicht nur wertvoller Schmuck und viel Geld gestohlen, ihre Wohnung wurde von den Einbrechern auch völlig verwüstet. "Das Allerschlimmste für mich war dieses Gefühl, dass Fremde meine persönlichen Sachen angefasst hatten", erinnert sie sich. Und sie ist sicher, dass das nicht passiert wäre, hätte jemand in der Zeit ihrer Abwesenheit regelmäßig nach dem Rechten geschaut.

Allerdings hat es bis zur Gründung der Düsseldorfer Haushüter Agentur dann doch noch eine ganze Weile gedauert. Zahlreiche andere Projekte hatten Vorrang, so hat Roswitha Schäfer beispielsweise eine Zeit lang in München gelebt und gearbeitet. Dort gab es, so Schäfer, schon vor einigen Jahren verschiedene Haushüter-Agenturen. Eine gute Freundin, die viel auf Reisen sei und regelmäßig einen Haushüter beschäftige, habe sie dann darin bestärkt, diese Projekt auch in ihrer Heimatstadt Düsseldorf umzusetzen.

Seit gut einem Jahr ist die 68-Jährige mit ihrer Haushüter Agentur inzwischen auf dem Markt und konnte bereits die ersten 20 Kunden gewinnen. Ganz wichtig ist es ihr zu betonen, dass sie und ihre Mitarbeiter für die Dauer der Abwesenheit der Eigentümer nicht in deren Häusern und Wohnungen wohnen. Zwar sei dies, so Schäfer, auf Wunsch grundsätzlich möglich, aber in der Regel kommen sie - je nach Bedarf und individueller Absprache - rund zweimal täglich zu wechselnden Uhrzeiten, früh morgens, am Mittag oder auch mal am späten Abend, und sehen nach dem Rechten. Sie lüften, gießen die Blumen oder mähen den Rasen, leeren den Briefkasten, füttern die Katze oder füllen vor der Rückkehr der Eigentümer den Kühlschrank.

Im Falle eines Rohrbruchs oder anderer Schäden organisieren sie umgehend die notwendigen Handwerker und informieren den Eigentümer. "In Ausnahmefällen kümmern wir uns sogar um daheimgebliebene Großeltern, gehen zum Beispiel für sie einkaufen. Nur Pflegeleistungen übernehmen wir grundsätzlich nicht", sagt Schäfer. Buchen kann man die Agentur für einen Tag, wenn die Eigentümer wegen einer Beerdigung oder einer Hochzeit nicht zu Hause sind, für den zweiwöchigen Urlaub oder auch für mehrere Monate, wenn die Eigentümer den Winter im Süden verbringen wollen.

Die durchschnittliche Arbeitszeit eines Haushüters beträgt, abhängig von der Größe des jeweiligen Objekts, rund zwei Stunden täglich. Fünf "gesundheitlich fitte" Senioren hat die Unternehmerin bisher eingestellt, die sie vor dem ersten Einsatz sorgfältig überprüft hat, neben Zuverlässigkeit und Seriosität ist ein polizeiliches Führungszeugnis Pflicht.

Wer die Leistungen der Agentur in Anspruch nehmen möchte, sollte sich nach Möglichkeit rund vier Wochen vorher bei Roswitha Schäfer melden, damit genügend Zeit für das erste persönliche Beratungsgespräch und die anschließende Planung des Einsatzes bleibt.

Neben Wohnungen und Häusern hüten Schäfer und ihre Mitarbeiter auch Büros. "Kleinere Unternehmen buchen uns, wenn sie in die Betriebsferien fahren", erklärt sie. "Wir senden auf Wunsch die Post nach oder hören den Anrufbeantworter ab." Manchmal, so Schäfer, erhalte sie sogar eine Vollmacht, bestimmte Post zu öffnen und dem Unternehmer dann per E-Mail zu schicken. Und weil sie sehr gerne arbeitet und sich noch lange nicht zur Ruhe setzen möchte, denkt die Haus-Hüterin bereits über eine Dependance ihrer Agentur in München nach.

Quelle: RP