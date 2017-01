Pempelfort: Sitzung bei Flönz und Sauerbraten

Nicht in einer Halle, sondern im Brauhaus am Dreieck haben die Düssel-Narren mit 150 Gästen ihre Sitzung gefeiert. Die Karnevalsgesellschaft setzt auf eine familiäre Atmosphäre. Von Nicole Esch

Nachdem die erste Brauhaus-Sitzung der Düssel-Narren letztes Jahr gut gelaufen ist, hofft der Verein auch dieses Jahr, einen großen Erfolg zu landen. Rund 150 Gäste haben sich im Brauhaus am Dreieck in Pempelfort versammelt. Etwas enger ist es dieses Jahr, denn die Tische, die vergangenes Jahr zu weit weg standen, wurden mit in den Hauptraum gestellt. Die Stimmung ist aber noch besser. Es wird gesungen, geschunkelt und getanzt. Vizepräsident Marcus Hülscher führt durch die Veranstaltung.

Das Programm der Sitzung ist bewusst familienfreundlich. "Wir möchten uns gerne verjüngen und mehr junge Leute in die Sitzungen und auch in den Verein bringen", sagt Oliver Griese. Das scheint sich als etwas schwierig zu erweisen. Auch in diesem Jahr gehören die Gäste eher zu den älteren Semestern. Die Ausnahme ist ein Drei-Generationen-Tisch. Hier feiern Großeltern, Eltern und Kinder fröhlich zusammen. "Wir waren letztes Jahr schon hier", erzählt Marco Buchler. "Die Kinder fanden das super und wollten wieder dabei sein." Ganz besonders gefällt ihm die familiäre Atmosphäre. "Hier geht es gesittet zu. Da kann man die Kinder mitnehmen und braucht keinen Babysitter", findet der Werstener. Und falls es den Kindern mal langweilig wird, haben sie was zum Spielen dabei.

Sein Freund Thomas Hartstein ist kein Karnevalsfan. Dieses Jahr wurde er sozusagen "gezwungen" mitzufeiern, gibt er zu. Auch wenn ihm die Brauhaussitzung ganz gut gefällt, fühlt er sich nicht richtig wohl. "Ich finde, dass mein Superheldenanzug kostümmäßig einfach zu viel ist", meint er mit Blick auf die anderen Gäste. Diese haben sich zum größten Teil einfach nur mit ein paar Accessoires wie Hüten ausgestattet. Die elfjährige Alina hingegen hat Spaß. "Am besten hat mir der Bauchredner gefallen", sagt sie.

Bauchredner Tom Prinz mit seinem Vogel Rocky hat nicht nur bei den Kindern Erfolg. Die bösen Sprüche des Vogels führen zu vielen Lachern. Auch für den Köbes, der an dem Tag Laufrekorde aufstellt, hat er einen "freundlichen" Tipp. "Weißt Du, wie Du mehr Umsatz machen kannst? Lauf schneller!"

Auch musikalisch haben die Düssel-Narren viel zu bieten. Die riesige Werstener Music-Company passt kaum auf die Bühne. Die Bläser der Band bringen die Jecken zum Schunkeln. Der singende Wirt Heinz Hülshoff läuft durch das Lokal, streichelt Köpfe, schüttelt Hände und regt zum Mitsingen an. Unterstützt wird er von tanzenden Düssel-Narren. Hülshoff singt aber nicht nur, er kritisiert auch. "Hinten fehlt eine Box. Da kann man mich nicht hören." De Rhingschiffer beenden das Programm.

Passend zur familienfreundlichen Ausrichtung stehen auch Kinder auf der Bühne. Melissa Heinen von "Pänz en de Bütt" startet den Frühschoppen mit Gesang. Für große Begeisterung sorgt die tanzende Düssel-Narren-Jugend. Das siebenjährige Mitglied der Gruppe, Luna Wienhusen, tanzt für Hülshoff auf dem Tisch.

Auch das Prinzenpaar Prinz Christian III. und Venetia Alina zeigen sich kurz. Sie starten im BAD ihre Tagestour gut gelaunt und mit einem Bierchen. Die Venetia hält sich auch mit Kritik nicht zurück. "Die Sitzaufteilung ist ein bisschen mau. Die Hälfte bekommt nichts mit." Damit meint sie die Säulen im Saal, die zwar den Charme des Brauhauses ausmachen, aber die Sicht auf die Bühne versperren.

Quelle: RP