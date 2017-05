Pempelfort: Wo die Fitnesstrainer und Nagelstudios sind

Von der Enthaarung bis zum Wellness-Salon: Die Nordstraße ist zwischen Duisburger und Kaiserstraße gespickt mit Angeboten zu Sport und Schönheit. Warum ist das eigentlich so? Von Torsten Thissen

Das Wichtigste zuerst: "Die Pofalte ist bei der Bikini complete Behandlung mitinbegriffen. Bei Bikini brazilian und Bikini american ist die Pofalte allerdings nicht inkludiert." Wer nun nichts damit anzufangen weiß, der hat sich nie ernsthaft mit der Entfernung von Körperbehaarung mittels Wachs oder Zuckerpaste beschäftigt, wobei der Form halber hier noch erwähnt sein soll, dass "Sugaring" oder "Waxing" eine Glaubensfrage ist. Mit Zucker soll es weniger schmerzhaft, mit Wachs allerdings gründlicher sein.

Willkommen also auf der Nordstraße, genauer auf dem neuen Beauty-Boulevard der Stadt, der sich auf dem kleinen Stück zwischen Duisburger und Kaiserstraße entwickelt hat. Wer will, kann hier nach der Enthaarung ein Bad in der künstlichen Sonne nehmen, danach seine Nägel machen und sich auf diverse Arten massieren lassen, bevor ein Personal-Fitness-Trainer seinen Körper optimiert, und das mitten in einem Ladenlokal und per elektrischer Muskelstimulation. Da trägt man dann eine Weste, die elektrische Impulse auf Muskelgruppen überträgt. Ein Trainer steht die ganze Zeit neben dem Trainierenden, man kann den beiden gut zusehen, der Laden hat ein Schaufenster. Immerhin muss man nur einmal pro Woche 20 Minuten trainieren, versprechen die Anbieter, um einen Effekt zu erzielen. Das sei ein deutlich geringerer Zeitaufwand als in einem herkömmlichen Fitness-Studio.

Warum man sich ausgerechnet diesen Teil der Nordstraße ausgesucht hat, weiß die Dame in dem Nagelstudio nicht. Tatsächlich sei aber der Standort gut, weil sehr viele Kunden aus der Nachbarschaft kommen. "Der Stadtteil hat ein Interesse an Schönheit, schauen Sie sich doch einmal um", sagt sie und deutet lachend auf ihre ebenfalls lachende Kundschaft. Außerdem mache es Sinn, wenn Wellness- und Beauty-Angebote zusammenkommen. "Wer sich bei uns die Nägel machen lässt, ist ja vielleicht auch daran interessiert, ins Sonnenstudio zu gehen und umgekehrt."

Dabei sind nicht alle auf der Nordstraße begeistert von dem Wellness-Trend. Manche der klassischen Händler hätten auch auf diesem Teil der Straße mehr Einzelhandel gesehen, am besten inhabergeführt. So fragen sich einige, ob die Konzepte der Nachbarn wirklich tragfähig sind. Die Werbegemeinschaft hält sich mit Bewertungen zurück. "Es ist gut, dass die Läden nicht leerstehen", sagt Sabine Sellier, die das Taschengeschäft "Soulgoods" betreibt. Allerdings würde auch sie wegen der höheren Frequenz lieber Händler am Standort sehen. Außerdem gibt es bisher noch keinen Kontakt zwischen der Werbegemeinschaft und den Wellness-Anbietern. "Aber was nicht ist, kann ja noch werden", sagt Sellier.

Sven Schulte von der IHK-Düsseldorf sieht das ähnlich. "Zunächst einmal ist es doch positiv, dass die Läden nicht leerstehen", sagt er. Gerade an den Rändern neigten Einkaufsstraßen in den Stadtteilen auszufransen, hier bestehe dann die Chance für Dienstleister - auch weil die Mieten natürlich niedriger sind als im Zentrum.

"Jeder will in seiner Einkaufsstraße inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte haben", doch der Mix mache es eben aus, sagt Schulte. So seien etwa auch Filialisten wie Drogeriemärkte sehr wünschenswert, "denn sie bringen auch Frequenz". Dass sich Wellness- und Beauty-Angebote auf jenem Stück der Nordstraße konzentrieren, findet der Stadtteilexperte der Handelskammer sehr gesund: "Solch eine Häufung erleben wir öfter." Letztlich zeuge das auch von der Prosperität der Gegend.

Quelle: RP