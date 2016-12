Reisholz: Das erste Weihnachten in Sicherheit

Das erste Weihnachten in Sicherheit

Alex und Elisabeth sind aus dem Iran geflüchtet, weil sie sich vor dem Geheimdienst fürchten. Inzwischen leben sie in Reisholz in einer Unterkunft. Ende des Jahres wird über ihre Zukunft entschieden. Von Beate Gostincar-Walther

Ihr Christkind kam für die jungen Eltern früh, zu früh - es wurde am 25. November geboren. Seine Eltern Alex und Elisabeth leben in der Flüchtlingsunterkunft am Karweg. Alex und Elisabeth wollen die beiden genannt werden, weil sie sich vor dem iranischen Geheimdienstes fürchten, der auch eine Bedrohung für ihre verbliebenen Familienangehörigen im Iran ist.

Vor einem Jahr waren Alex und Elisabeth noch unterwegs. Zum Weihnachtsfest, irgendwo auf den Straßen in Österreich. Dieses Jahr ist es besser. Dieses Jahr haben sie ein Dach über dem Kopf - in einer Herberge, die vorübergehend zu einem Heim geworden ist. Einen Weihnachtsbaum wollen Alex und Elisabeth zum Fest irgendwo aufstellen. "A small one - einen kleinen", sagt die Frau.

Irgendwo muss der Baum Platz finden auf den wenigen Quadratmetern. Der Raum ist voll - ein Bett, ein Tisch, ein Spind, ein Kühlschrank. Und - das Allerwichtigste - ein Kinderbett, in dem der kleine Junge selig schlummert. Immer wieder schauen die Eltern glücklich und liebevoll zu ihm hinüber. Vian haben sie ihn genannt. Das heißt "Liebling", sagt seine Mutter. Sie und der Vater waren schon in ihrer Heimat neugierig auf den christlichen Glauben und haben in der Bibel gelesen. "Heimlich, man kann nicht offen damit umgehen", erklärt Alex.

Dass Menschen in ihrer Heimat von der Geheimpolizei abgeholt werden und nie wiederkommen, dass Furcht und Unterdrückung den Alltag bestimmen, erzählen sie. Und von ihrem Herzenswunsch in Freiheit und Frieden leben zu können. Für dieses neue Leben sind sie mit einem überladenen Schlauchboot über das Mittelmeer gekommen. "Es war ein Boot für 15 Leute, aber wir waren 50", erzählt Elisabeth. Es ist schwierig gewesen. Die junge Lehrerin mit den langen schwarzen Haaren untermalt lebhaft mit beiden Händen ihre Erzählungen. Und trotz allem kann sie strahlend lachen.

Über die Balkanroute ging es nach Österreich und von der Grenze aus in Bussen nach Brilon. Seit Februar leben sie nun im Karweg. Und seit einiger Zeit gibt es Kontakt zur Evangelischen Klarenbachkirchengemeinde und Pfarrer Hartmut Wölk. Ihre Ärztin habe sie motiviert, dorthin zu gehen, erzählt Elisabeth. Anfangs hätten sie Sorgen gehabt, wie die Leute in der Gemeinde auf sie reagieren. Doch diese Sorgen waren unbegründet. "Der Gottesdienst gefällt uns, das Läuten der Glocken klingt schön, und die Menschen sind sehr freundlich", sprudelt es in Farsi (persisch) aus Alex und Elisabeth heraus, denn all diese Worte kennen sie noch nicht auf Deutsch.

Kindheitserinnerungen werden wach. "Wir haben früher amerikanische Weihnachtsfilme gesehen, und Papa Noël mochten wir Kinder gerne", erzählt Elisabeth. Natürlich war das streng verboten im Iran und geschah klammheimlich. So gern die beiden Weihnachten feiern, der Kirchenbesuch zu Weihnachten muss in diesem Jahr aber ausfallen. Das Baby ist zu klein. Den christlichen Glauben wollen Alex und Elisabeth unbedingt intensiver kennenlernen, um zu verstehen und sich dann zu entscheiden. Dass die Menschen hier so viel Liebe geben, bewegt beide.

"Ich wünsche mir Arbeit, wir wollen die Sprache lernen und hier ein glückliches Leben führen", sagt Alex. Das ist sein sehnlichster Wunsch. Am 30. Dezember hat die kleine Familie ihre Anhörung. Und während sich die Eltern den Kopf zerbrechen, schlummert Vian selig in seinem Bett mit einem kleinen Stoff-Elefanten. "Das Baby bringt uns Hoffnung", sagt Elisabeth.

Quelle: RP