Reisholz: Ihr Glück ist mit Händen greifbar

2017-01-24T19:16+0100 2017-01-25T00:00+0100

Einen besonderen Hochzeitstag feiern Renate und Günter Hatscher. Nach 60 Jahren Ehe folgt morgen die Diamantene Hochzeit. Nach all den Jahren sind beide so glücklich wie am ersten Tag. Von Marie Dawin