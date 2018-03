Der neue Edeka Zurheide an der Berliner Allee in Düsseldorf hat am 22. März 2018 seine Pforten geöffnet.In dem Markt gibt es viele Spezialitäten, zum Beispiel eine "Premium Beef Bar", eine Mozzarellabar - und auch Süßes. weniger

Der neue Edeka Zurheide an der Berliner Allee in Düsseldorf hat am 22. März 2018 seine Pforten geöffnet. In dem Markt gibt es viele Spezialitäten, zum Beispiel eine "Premium Beef Bar", eine Mozzarellabar - und auch Süßes.

Fisch, Fleisch, Champagner - all das können Kunden im neuen Edelsupermarkt an der Berliner Allee nicht nur kaufen, sondern auch direkt genießen.

Die meisten Besucher zog es aus Neugier an die Berliner Allee, gemütlich schlenderten sie durch die Gänge, machten Fotos oder probierten etwas an den Theken.

Viele freuen sich auf den neuen Supermarkt. "Sonst mussten wir zu Aldi an der Kö oder zum Rewe in der Kö-Galerie", sagen einige Besucher.

Für Zurheide ist es wichtig, dass der Supermarkt gut läuft: Einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag hat das mittelständische Unternehmen in den Standort investiert - das ist fast so viel Geld, wie in die übrigen sieben Märkte der Familie geflossen ist.

An den neuen Standort, der mehr als doppelt so groß ist wie der erste Düsseldorfer Zurheide-Standort an der Nürnberger Straße in Reisholz, hat man entsprechend hohe Erwartungen.