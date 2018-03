später lesen Neuer Edel-Supermarkt in Düsseldorf Edeka Zurheide öffnet am Donnerstag FOTO: Uwe-Jens Ruhnau 2018-03-20T19:37+0100 2018-03-21T10:28+0100

Der seit langem erwartete Edeka Zurheide an der Berliner Allee in Düsseldorf öffnet am Donnerstag um 8 Uhr seine Pforten. Der Supermarkt wird vor allem eins sein: groß.