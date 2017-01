Unterbilk: EVK hat einen neuen Chefarzt

Werner Hartwig übernimmt die chirurgische Klinik.

Seit 1. Januar ist Werner Hartwig (46) neuer Chefarzt der Chirurgischen Klinik am EVK. Er löst Hans-Jörg Krämling ab, der nach 19 Jahren in den Ruhestand geht. Der promovierte und habilitierte Mediziner Hartwig übernimmt mit der Chirurgischen Klinik die zweitgrößte des Innenstadt-Krankenhauses. Der gebürtige Münchner war zuletzt Leitender Oberarzt an der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationschirurgie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine Spezialgebiete sind die Chirurgie der Bauchspeicheldrüse, der Leber und der Gallenwege, die Onkologische Chirurgie sowie die Transplantationschirurgie.

"Das EVK hat einen sehr guten Ruf, und ich freue mich auf mein neues Team und meine Aufgabe, als Chefarzt die Chirurgische Klinik hier führen und weiter entwickeln zu dürfen", sagt Hartwig. Für seine Arbeit hat er konkrete Ideen: Da ist zunächst die Pankreaschirurgie, die er weiter ausbauen und die Leberchirurgie, die er am EVK als neuen Schwerpunkt anbieten möchte. Auch will er neue, organschonendere Operationstechniken etablieren, die es ermöglichen, insgesamt mehr Operationen minimal-invasiv durchzuführen. Die Rahmenbedingungen für seine Pläne sind gut: "Das EVK hat eine ausgezeichnete Klinikinfrastruktur. Und die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den onkologischen Fachbereichen im Haus ist bestens etabliert", so Hartwig.

Er studierte in München Humanmedizin mit Auslandsaufenthalten in Großbritannien und Indonesien. Nach seinem Praktikum an der Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg war er zwei Jahre lang für ein Forschungsstipendium am Massachusetts General Hospital der Harvard Medical School in Boston/USA. Für die nächsten 15 Jahre kehrte Hartwig an die Chirurgische Universitätsklinik Heidelberg zurück, in der er seine Assistenzarztzeit absolvierte, seinen Facharzt für Chirurgie und die Schwerpunktbezeichnung spezielle Viszeralchirurgie erwarb, Oberarzt wurde, habilitierte und schließlich eine außerordentliche Professur erhielt. Von 2011 bis 2013 war er am Krankenhaus Sinsheim, wo er alternierend als Chefarztstellvertreter der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie tätig war. Anfang 2014 kehrte Professor Hartwig nach München zurück, um bis zu seinem Eintritt ins EVK als leitender Oberarzt mit Leitung der Pankreaschirurgie und des Pankreaszentrums am Universitätsklinikum München tätig zu sein.

