Unterbilk: Maras langer Ausflug

Wieder hat Bianca Link Dutzende Zettel ausgedruckt und sie in Klarsichtfolien gesteckt, damit sie nicht aufweichen vom Regen. Den dritten Tag ist die 48-Jährige gerade unterwegs in Wäldern und auf Wiesen, um Mara zu finden. Den kleinen Mischlingshund, der ihrem Mann am ersten Weihnachtstag spät nachmittags entlaufen ist. Aus dem Halsband und Geschirr hat sich die Hündin gerissen und lief weg. Sie hörte nicht auf die Rufe der Hundeeltern. Als Bianca Link gerade erzählt, von der aufwendigen Suche und den vielen Helfern, wird ihre Stimme plötzlich ganz schrill. "Mara ist wieder da", ruft sie, "sie hat mich bestimmt reden gehört", sagt Link. Tränen kullern ihr die Wange runter, Bianca Link schluchzt und umarmt Mara ganz fest. Immer wieder krechzt sie: "Ich hab' meinen Hund wieder." Von Nicole Scharfetter

Riesig freut sich die 48-Jährige, die den schwarzen Mischling nach der Begrüßung ganz schnell an die Leine nimmt. Erstmal will sie ein neues Geschirr kaufen, eines, aus dem sich Mara nicht mehr winden kann. "Das passiert mir nie wieder", sagt Link, für die Weihnachten am ersten Feiertag gelaufen war, als Mara weglief. Bis spät in die Nacht hat Link mit ihrem Mann nach Mara gesucht, rund um die Konkordiastraße, in der Nähe ihres Zuhauses. Das Mara noch gar nicht so gut kennt, weil Mara erst vor einer Woche bei Familie Link eingezogen ist. "Wir haben Mara von der Tierschutzorganisation Saving Dogs", erzählt Bianca Link. Aus einem Tierheim in Sardinien wurde Mara nach Deutschland gebracht. Dort soll es ihr nicht schlecht gegangen sein, "zumindest wurde Mara nicht einfach auf die Straße geworfen", sagt Link. Trotzdem: Jetzt, so ganz allein, da draußen, in der Kälte, an Weihnachten - das brach Bianca Link fast das Herz. Selbst die Saving-Dogs-Vermittlerin ist aus Wuppertal gekommen, um bei der Suche zu helfen.

Weil Mara sehr scheu ist und Menschen nur langsam vertraut, hatte die 48-Jährige große Sorge, dass Mara nicht gefunden wird. "Mit Hunden versteht sie sich aber gut", erzählt das Frauchen. Deswegen hat sie befreundete Hundebesitzer angerufen, sie um Unterstützung gebeten. In der Hoffnung, dass Mara mit einem der Hunde mitgeht. Am zweiten Weihnachtstag dann bekam Bianca Link Anrufe, dass Mara gesehen wurde in Flehe und Volmerswerth. Dort war Link gestern Morgen unterwegs, verteilte Zettel mit dem Hinweis, dass Mara scheu ist und nicht eingefangen werden sollte. Auch bei Facebook wurde ein Suchaufruf gestartet.

Doch von der schwarzen Hündin keine Spur, lange 66 Stunden. Kaum geschlafen hat Bianca Link seit dem Tag, als Mara weglief. In der Früh haben sie und ihr Mann gesucht, am Mittag und abends. "Bis ein Uhr in der Nacht waren wir unterwegs", erzählt sie.

Und plötzlich spaziert Mara neben Bianca Link, so als wäre nichts gewesen. "Ich habe Mara erst mal nach Hause gebracht, ihr etwas zu fressen gegeben", sagt Link. Danach hat die Hündin selig in ihrem Körbchen gelegen, mit einem großen Knochen. "Ich hab' meinen Hund wieder", sagt Bianca Link noch mal, diesmal mit festerer Stimme. Für sie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk.

