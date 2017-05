später lesen Rheinische Wahlfahrt Parteien fordern günstige Wohnungen und streiten um das Wie FOTO: RPO FOTO: RPO 2017-04-29T10:55+0200 2017-04-29T15:24+0200

Zum Abschluss der Rheinischen Wahlfahrt in Düsseldorf-Unterbilk stritten sich die Politiker so sehr wie bei keiner anderen Runde – was aber auch daran lag, dass zum ersten Mal alle sieben großen Parteien dabei waren. Das Thema: Bezahlbarer und lebenswerter Wohnraum.

Henning Bulka



Autor anschreiben

