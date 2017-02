Unterrath: Elf vom Dörp feiern jeckes Jubiläum

Die große Karnevalsgesellschaft "Elf vom Dörp" aus Unterrath hat ein karnevalistisch perfektes Gründungsdatum. So wurde der Verein an einem elften Februar ins Leben gerufen, der auch noch ein Rosenmontag war. In dieser Session können die Karnevalisten ihr elf Mal achtes Jubiläum feiern, bestehen somit seit 88 Jahren.

In den Anfangsjahren trat der Elferrat, der vom Gründungsmitglied Fritz Pütz geleitet wurde, noch in schwarzen Anzügen mit Fliege, Chrysantheme im Knopfloch und einer Narrenkappe auf. "Dieser Aufzug war bestimmt auch aus Kostengründen gewählt worden, denn 1929 besaßen die Menschen nicht so viel Geld, aber jeder hatte einen schwarzen Anzug im Schrank", sagt Heinz B. Nunnendorf, Präsident und 1. Vorsitzender der Elf vom Dörp. Erst 1962 zog der Elferrat erstmals in blau-weißen Uniformen mit Dreispitz und Degen auf. "Man wollte wohl weg von diesem dunklen Beerdigungsoutfit. Da die Mitglieder zum Teil beide Weltkriege mitgemacht hatten, wollten sie aber keine richtige Uniform, deshalb wurde diese überzeichnet und die Verballhornung des Militärs nahm damit ihren Lauf", sagt Nunnendorf.

Bereits ein Jahr nach ihrer Gründung, nämlich 1930, nahmen die Unterrather mit einem selbstgebauten Wagen am Düsseldorfer Rosenmontagszug teil. Bis heute ist das feste Tradition. "Allerdings übernehmen einen Großteil der Arbeit und die Entwürfe inzwischen Jacques Tilly und sein Team, denn unsere Mitglieder haben nicht mehr so viel Zeit."

1953 wurde der damals erst 24-jährige Hans Küster, der sonst als Büttenredner auftat, zum Präsidenten der "Elf vom Dörp" gewählt. Über 30 Jahre führte Küster den Verein an und gehörte damit zu den Personen, die die "Elf vom Dörp" über das "Dörp" Unterrath und auch über Düsseldorf hinaus bekannt machten.

Unter seiner Vereinsführung wurde die Gesellschaft immer erfolgreicher und veranstaltete zu ihrem 25-jährigen Bestehen die erste "Sportlersitzung". Diese erhielt ihren Namen, weil ein großes Kartenkontingent an die Unterrather Sportvereine abgegeben wurde. Bis heute ist die Sitzung sehr beliebt und lockt bis zu 900 Zuschauer in die Rheinterrassen. "Die Sitzung für 2018 ist jetzt schon fast ausverkauft, und bis heute reservieren Vereine dafür Plätze. Allerdings nicht mehr aus Unterrath, vielmehr von Seiten der Düsseldorfer EG und der Fortuna", sagt Nunnendorf. Er ist seit 2001 der Chef der Elf vom Dörp und stolz, dass sein Verein keine Nachwuchssorgen hat. "Wir haben über 100 Mitglieder und mehr Zuwachs als Abgänge."

Während andere Vereine sich beispielsweise mit Tanzmariechen oder einem Prinzenpaar schmücken, gibt es bei den Unterrathern eine Marketenderin. Seit vielen Jahren bekleidet Mareike Sucrow dieses Amt und hat immer einen großen Korb mit einer Notfallausrüstung dabei. "Dazu gehören beispielsweise Kopfschmerztabletten, Pflaster und Nähzeug. "Durch eine glückliche Fügung ist Frau Sucrow medizinisch ausgebildet und wird deshalb von uns als ,Mam' für medizinisch ausgebildete Marketenderin bezeichnet", sagt Nunnendorf. Ein Marketender ist ursprünglich jemand, der militärische Truppen begleitet und die Soldaten mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs versorgt.

Auch wenn ihre große Sitzung außerhalb von Unterrath stattfindet, sind die Karnevalisten fest in ihrem Dörp verwurzelt. Die Eröffnung der Session wird im Haus St. Josef gefeiert, für die Senioren wird ein Nachmittag im Pfarrsaal von St. Maria unter dem Kreuze gestaltet und für alle Unterrather ein Biwak auf dem Schulhof der Kartause-Hain-Grundschule errichtet. "Das sind feste Bestandteile unseres Kalenders", sagt der Präsident.

Quelle: RP