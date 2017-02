Unterrath: Unterrather ärgern sich über schlechte Straßenreinigung

Die Anwohner des Barntruper Weges sind sauer. Zum wiederholten Male wurde ihre Straße, aber auch die angrenzenden Straßen wie der Detmolder und Herforder Weg nicht von der Awista gereinigt. "Das konnte man diesmal ganz deutlich sehen, denn auch noch drei Wochen nach Silvester lagen bei uns Reste vom Feuerwerk wie Raketenhülsen auf der Straße. Auch ein rechtzeitig an den Straßenrand gelegter Weihnachtsbaum wurde nicht abgeholt", sagt Anwohner Rudolf Schneider.

Mehrmals hat er deswegen bei der Awista angerufen, die aber auf die Zuständigkeit des Umweltamtes verwies. "Als ich einen Mitarbeiter des Umweltamtes erreichte, teilte dieser mir mit, dass er die Beschwerde an die Awista weiterleiten würde. Was ist das denn für ein Unsinn. Will man uns für blöd verkaufen?" sagt Schneider. Ihn ärgert es, dass er pro Quartal 54 Euro für die Reinigung seines Straßenabschnittes bezahlen muss, aber die Leistung immer wieder nicht erbracht würde. Die Awista bestreitet das aber. "Gereinigt wurde überall, allerdings ohne Kehrmaschinen und stattdessen von Hand. Die Wagen können bei Frost nicht überall eingesetzt werden, da dann kein Wasser verwendet werden kann, mit dem sonst der Staub gebunden wird", sagt Awista-Sprecher Ralf Böhme. Oft seien die Erwartungen der Anwohner zu hoch. "Wir sind für eine Grundreinigung zuständig und nicht dafür, dass man vom Bürgersteig essen kann", sagt Böhme. Insgesamt reinigt die Awista in einem Jahr über 283.000 Straßenkilometer, das entspricht einer siebenfachen Umrundung der Welt.

Inzwischen wurde aber nach weiteren Beschwerden der Barntruper Weg gründlich gesäubert. "Ärgerlich, dass so etwas nur auf Druck passiert", sagt Schneider. Da die Awista schon mehrfach nicht ihre Aufgabe erledigt hätte, wollen die Bewohner der Straße nun eine neue Lösung anstreben. Sie wollen gemeinsam einen Antrag stellen, dass sie künftig keine Gebühren mehr zahlen müssen und dafür die Säuberung ihrer Straße selber übernehmen.

(brab)