Urdenbach: Bürgervereine säubern die Kämpe

Der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach (ABVU) und sein Baumberger Pendant luden zu ihrer alljährlichen Reinigungsaktion ein. Rund 130 Bürger kamen und packten bei fast frühlingshaftem Wetter mit an. Von Christina Segovia-Buendia

Mit Handschuhen und Plastiksäcken ausgerüstet ziehen die hoch motivierten Teilnehmer an der diesjährigen Kämpen-Säuberung - darunter viele Kinder und Erwachsene der Erntedankfest-Gruppen sowie Schüler des Annette-Gymnasiums in Benrath - los. Ihre Aufgabe: Rund vier Kilometer Wege- und Waldfläche sollen an diesem Wochenende von Müll befreit werden. Mit 130 Helfern ist die Resonanz auf den Aufruf enorm: "Das ist es, was uns hier in Urdenbach ausmacht", sagt Vereinsmitglied Melanie Geraci. "Hier packen alle Urdenbacher - Jung und Alt - zusammen mit an." Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört die alljährliche Kämpen-Reinigung zum festen Programmpunkt des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach. Seit etwa zehn Jahren organisiert er den Tag mit den Baumbergern gemeinsam, aus logistischen Gründen, wie der stellvertretende Vereinsvorsitzende Torsten Winter erklärt.

Nach zwei anstrengenden Stunden, in denen die beiden Bürgervereine gemeinsam zwei große Container mit rund 50 Kubikmeter Müll befüllt haben, kommen die Helfer am Haus Bürgel zum gemeinsamen Mittagessen zusammen. Winter schätzt es, dass sich in Urdenbach jedes Jahr so viele Kinder und Jugendliche an der Aktion beteiligen: "Ich halte es für ganz wichtig, dass die Heranwachsenden schon früh erfahren, dass es nun mal sehr anstrengend ist, sich für den Dreck zu bücken, den sie selbst gar nicht gemacht haben. Das ist natürlich ein Lernprozess, der sicherlich haften bleibt."

Das zeigt sich auch beim Gespräch mit einigen der Jugendlichen. "Wir sind jedes Jahr dabei", sagt Franz (12), der mit Freund Konrad (10) bereits zum vierten Mal ordentlich mit anpackt. "Wir wohnen direkt gegenüber von der Kämpe und fühlen uns dazu verpflichtet, hier sauber zu machen." In den vergangenen Jahren hätten sie bereits allerhand Außergewöhnliches gefunden. "Ein Whirlpool war schon mal dabei, aber dieses Jahr haben wir vor allem Säcke voller Glasflaschen gesammelt."

Schüler Fabian (13) beteiligt sich gemeinsam mit weiteren 17 Klassenkameraden des Annette-Gymnasiums an der Aktion. "Wenn man gezielt darauf achtet, dann sieht man erst, wie viel Müll da wirklich liegt und was die Leute für Sachen einfach in die Natur werfen." Eine Badewanne, ein altes Fahrrad und Autoreifen werden in diesem Jahr gefunden.

Die Teilnehmer achten selbst penibel darauf, keinen Müll mehr auf die Straße zu werfen, erzählt Alec (11): "Ich verstaue es in meiner Tasche, bis ich einen Mülleimer sehe oder schmeiße es zuhause weg." Melisa (12) und Naomi (13) helfen zum ersten Mal: "Es macht keinen Spaß, den Müll von anderen wegzuräumen, aber es ist für etwas Gutes", sagt die Zwölfjährige. Unangenehm oder peinlich sei ihnen das nicht, am Wegesrand fremden Müll aufzusammeln, sagt Naomi: "Wir sind eigentlich stolz darauf, diese Dinge wegzuräumen."

