Urdenbach: Ein letztes Mal am Zapfhahn

1979 kauften Marga und Klaus Schäfers die Gaststätte "Blaue Grotte" und eröffneten sie neu als "Alt-Urdenbach." Nach seinem Tod 1993 bewirtschaftete sie das Lokal mit Hilfe ihrer Kinder weiter. Zum Monatsende ist nun Schluss. Von Andrea Röhrig

Es sind Abende wie diese, nach denen Marga Schäfer von ihrer Entscheidung aufzuhören restlos überzeugt ist. Denn beim Rheinischen Abend der KG Müllejecke geht es lustig zu, der Festsaal ist voll besetzt, und der Zapfhahn am Tresen der Gaststätte Alt-Urdenbach steht kaum einmal auf seiner Ruheposition. Wie viele Getränke die 77-Jährige am vergangenen Samstagabend an die voll besetzten Tische gebracht hat? Dass es viele waren, hat sie am Sonntag drauf gemerkt. Der lange Dienst steckt ihr in den Knochen - auch wenn sie natürlich im Service Hilfe hatte. Und in dem Alter darf man sich doch wirklich in den wohlverdienten Ruhestand begeben.

In wenigen Tagen ist es so weit, dann beginnt Marga Schäfers neues Leben. Das gesamte Haus an der Urdenbacher Dorfstraße mitsamt Lokal und Wohnung ist zum 1. Februar verkauft. Was der neue Eigentümer damit macht, weiß Marga Schäfer nicht. Was sie aber ganz genau weiß, ist, was sie mit ihrer neuen Freizeit anfangen wird: Jede schöne Stunde nutzen, um spazieren zu gehen. Und zwar an ihrem Düsseldorfer Lieblingsfleck, der von Urdenbach kaum weiter weg sein könnte: der Grafenberger Wald. Vor allem die Kastanienallee hat es ihr angetan. Dort entlang spazierte sie in den 70er Jahren schon mit ihrem Mann Klaus und den beiden Kindern Marion und Ralf - wenn es denn die Zeit zuließ. Denn die war knapp, seit die Familie 1972 die erste Gaststätte übernahm.

Bis 1978 bewirtschafteten Klaus und Marga Schäfer als Pächter die "Alde Brücke" in Hassels Am Köhnen. Als sie dann mitbekamen, dass in Urdenbach zum 1. Januar 1979 die Traditionsgaststätte "Blaue Grotte" zu kaufen war, mussten sie nicht lange überlegen. Sie schlugen zu und eröffneten sie nach einer umfangreichen Renovierung unter dem Namen "Alt-Urdenbach" neu. Als 1993 überraschend ihr Mann starb, musste sich Marga Schäfer entscheiden, ob und wie es weiter geht. Ohne die Hilfe ihrer Kinder hätte sie das nicht geschafft, sagt die rüstige 77-Jährige.

Doch nun ist nach 38 Jahren tatsächlich in wenigen Tagen Schluss. Und das bedeutet für Marga Schäfer auch, dass sie umziehen muss. Denn ihre jetzige Wohnung liegt über der Gaststätte. Um ein wenig Abstand zu gewinnen, zieht sie sogar von Urdenbach weg. Allerdings nur ins angrenzende Benrath, wo sie eine schöne neue Bleibe gefunden hat. Ob sie nach so vielen in der Gaststätte verbrachten Jahre der Vergangenheit ein paar Tränchen hinterher weinen wird? Das wird sie sicherlich, beantwortet Tochter Marion die Frage. Froh ist Marga Schäfer darüber, dass ihre Köchin zum 1. Februar eine neue Stelle gefunden hat. Mit der bildete sie seit 14 Jahren ein eingespieltes Team. Beide wechselten sich am Herd ab und konnten die gut-bürgerlichen Gerichte auf der Karte aus dem Eff-Eff:. Bis vor acht Jahren wurde sie im Service von "der Helga" unterstützt; die hörte aus Altersgründen auf. "Meine beste Freundin", sagt Marga Schäfer.

Bekannt war das Lokal, das für rund 150 Gäste Platz hat, für seine gutbürgerliche Küche mit Muscheln, Grünkohl oder auch den Gänsebraten. Das Alt-Urdenbach war all die Jahre Anlaufstelle für viele Erntedankgruppen und die KG Müllejecke. Dort wurden so manche Pläne für die nächste Veranstaltung geschmiedet. Damit ist nun in wenigen Tagen Schluss. Die Müllejecke haben im Jägerhof schon eine neue Heimat gefunden.

Quelle: RP