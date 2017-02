Urdenbach: Offensiv-Feuerwerk des TSV

Urdenbach kehrt mit einem hochverdienten Sieg gegen Rot-Weiß Lintorf in die Erfolgsspur zurück. Von Helmut Senf

Der TSV Urdenbach ist in die Erfolgspur zurückgekehrt. Mit einem verdienten 2:1-Heimsieg im Kreisliga A-Duell gegen Rot-Weiß Lintorf hat das Team von Trainer Frank Kober einen wichtigen Dreier eingefahren und seinen Platz im Tabellenmittelfeld eindrucksvoll behauptet. Vergessen ist die 0:4-Schlappe jüngst bei der Schwarz-Weiß-Reserve. Als Tabellenzehnter sind die Urdenbacher noch lediglich drei Zähler von einem einstelligen Tabellenrang entfernt, wie der ehrgeizige TSV-Coach erfreut feststellt.

Den besseren Start in die Partie erwischten aber die Gäste. Durch frühes Pressing schnürten die Rot-Weißen die Hausherren in deren eigener Spielhälfte ein. Mit einem Drehschuss an die Querlatte meldete Fahd Afoda erstmals Urdenbacher Offensivansprüche an (8.). Auch in der Folgezeit stellten die Gäste die Räum geschickt zu. Gegen die massierte TSV-Defensive kamen allerdings auch die Lintorfer kaum zu flüssigen Angriffskombinationen. Meist wurde das Leder steil nach vorn gespielt und von dem umsichtig agierenden Abwehrchef Lucas Püschel abgefangen.

Bis zur Pause riskierten die beiden Kontrahenten wenig. Sicherheitspässe hatten Vorrang vor Raumgewinn. So war es folgerichtig ein Strafstoß, der zu einem ersten Torerfolg führte. Evgenij Garanins ungeschickter Schubser veranlasste den souverän leitenden Unparteiischen zum Elfmeterpfiff. Tanju Gündüz verwandelte sicher (30.). Der Rückstand veranlasste die Hausherren nun zu deutlich energischeren Offensivaktionen. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel markierte Leonard Matthes aus spitzem Winkel den Ausgleich (43.). Im zweiten Spielabschnitt entledigten sich beide Teams ihrer Defensivfesseln und es entwickelte sich eine überaus temporeiche Begegnung mit einem packenden Schlagabtausch. Nils Hahn etwa sorgte auf der rechten Seite unermüdlich für Alarm. Spielmacher Robin Bormann prüfte Gäste-Keeper Maximilian Schwartz bei einem Freistoß (53.). Sowohl Püschel als auch Bormann initiierten immer wieder gefährliche Angriffsaktionen durch blitzschnelles Umschalten bei Ballgewinn. Eine sehenswerte Aktion über Pascal Noske und Hahn wurde soeben noch zur Ecke abgewehrt (56.). Wenig später war Matthias Gerlitz kaum zu halten, als er mutig bis in den Lintorfer Strafraum dribbelte (61.). Anschließend kam Afoda nach Zuspiel von Hahn zum Abschluss (62.), wurde jedoch abgeblockt.

Insgesamt verzeichneten die Urdenbacher bei ihrem Offensiv-Feuerwerk deutlich mehr Torgelegenheiten. Marc Daehne zwang Schwartz zu einer Glanztat, wobei dieser das Leder bei Daehnes präzisem Distanzschuss nur mit Mühe aus dem Torwinkel fausten konnte (78.). Schon eine gelungene Kombination über Philip Krautstein und Afoda hätte zum Siegtreffer führen können (86.).

Schließlich war es der zwei Minuten zuvor eingewechselte Kevin Heldt, der nach einem Gerlitz-Knaller erfolgreich zum umjubelten 2:1 abstauben konnte (88.). "Unser Sieg war verdient, weil wir nicht aufgegeben haben", stellte Trainer Kober mit Stolz fest .

Quelle: RP