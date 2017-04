später lesen Urdenbach Wetteifern mit anderen im "Preachers Slam" 2017-04-19T18:36+0200 2017-04-20T00:00+0200

Der große Religionsstifter Martin Luther im Fünf-Zentimeter-Spielformat bis hin zur Schreibfeder in der einen und der Bibel in der anderen Hand. Margarete Preis präsentiert lachend ihre Eroberung und ist begeistert über die Playmobil-Figur, die anlässlich des 500sten Jahrestag der Reformation angeboten wird. Aktuell feilt sie selbst an einem Text zu Luther, aber nicht etwa im Sinne einer Predigt, sondern für den Preachers Slam. Von Beate Gostincar-Walther