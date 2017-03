Wersten: Bunker weicht einem Neubau

Nach dem Rückbau, der bis Ende Juli erledigt sein soll, entsteht an selber Stelle in Wersten ein fünfgeschossiges Wohnhaus mit 39 Sozialwohnungen. Der Bunker wurde 1942 gebaut, um die Anwohner vor Fliegerangriffen zu schützen. Von Andrea Röhrig

Unbarmherzig schlägt der Bagger mit jeder Bewegung seiner riesigen Schaufel große Wunden in den alten Luftschutzbunker an der Kölner Landstraße/Ecke Reusrather Straße. Der Bau aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs muss einem Neubau mit 39 Sozialwohnungen mit angeschlossener Tiefgarage weichen. Vor ein paar Tagen haben die Arbeiten begonnen, die Abbruch und Erdarbeiten sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein.

Die Krefelder Planungsgruppe "Dreika" ist dort für einen Düsseldorfer Investor tätig, ein Privatmann. "Direkt im Anschluss beginnen wir mit dem Hochbau. Unser Ziel ist es, das Wohnhaus Ende 2018 übergeben zu können", berichtete Dreika-Geschäftsführer Michael Karbenn gestern auf Anfrage unserer Redaktion.

Der 1942 gebaute Hochbunker diente den Bewohnern der benachbarten Stahlsiedlung als Schutzraum bei Fliegerangriffen der Alliierten; bis März 2013 war er die Heimstatt mehrerer Künstler. Seitdem hatte der Bunker leer gestanden. Für manche verschwindet mit dem Abbruch jetzt ein weiteres Stück Werstener Geschichte. Doch das Gebäude war nach Angaben der Stadt "stark sanierungsbedürftig".

Geplant ist nach dem kompletten Rückbau an selber Stelle ein fünfgeschossiges Mehrfamilienhaus - das allerdings mit seinen rund 57 Metern rund fünf Meter niedriger sein wird als der Bunker - mit 39 Wohnungen und einer Tiefgarage mit 20 Stellplätzen.

Das Gebäude soll in einem abgestuften L-Winkel entlang der Reusrather Straße und der Kölner Landstraße gebaut werden und sich in Richtung des angrenzenden Parks hin öffnen. Die Erschließung des Gebäudes und die Tiefgaragenzufahrt sollen von der, nach Angaben der Stadt, nicht stark frequentierten Reusrather Straße aus erfolgen. Zum bestehenden Trafo der Rheinbahn soll ein ausreichender Gebäudeabstand von zirka zehn Metern eingehalten werden, um die entsprechenden Immissionsrichtwerte für die Wohnnutzung einzuhalten.

Während für das Bauvorhaben insgesamt neun von der Baumsatzung geschützte Bäume - sieben stehen direkt dem Neubau entgegen - gefällt werden müssen, können die Bäume an der nordöstlichen Grenze vollständig erhalten bleiben. Diese bilden laut Verwaltung damit weiterhin "einen Sichtschutz zur dahinterliegenden Kindertagesstätte".

Während in den 1950er Jahren der Bunker bewohnt war, diente er zwischen 1984 und 2013 als so genannter Künstlerbunker. Mehrer Künstler hatten dort ihre Ateliers. Ende 2012 kündigte die "Bundesanstalt für Immobilienaufgaben" den Mietvertrag mit der Stadt; im März 2013 wurden zwei sich wehrende Mieter herausgeklagt. Geplant war dort zunächst der Bau von 14 Eigentumswohnungen in einem etwas gehobenerem Preissegment; doch gibt das dieses Grundstück nicht her.

Im November 2016 behandelte die zuständige Bezirksvertretung 9 die Bauvoranfrage für das neue Wohnprojekt. Das sieht nun drei Mal so viele Wohnungen vor.

