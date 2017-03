Wersten: Tabellenführer Wersten verliert beim SC

Mit dem 1:0-Heimsieg verkürzen die Unterbacher den Abstand in der Kreisliga B auf die 04er auf zwei Zähler. Von Helmut Senf

Durch einen knappen 1:0-Heimerfolg über Tabellenführer SV Wersten 04 hält der Verfolger SC Unterbach den Titelkampf in der Kreisliga B weiter spannend. Vor eigener Kulisse erzielte Janis Pynappel per Kopfball den Treffer des Tages, als sich die Gäste-Abwehr nach einem Eckstoß von Niklas Berg nicht im Bilde zeigte (59.). "Man muss ein Spiel auch mal verlieren können", sagte Werstens Vereins-Vize Uwe Grüters hinterher gelassen.

Mit zwei Zählern Vorsprung haben es die 04er als weiterhin Erstplatzierter schließlich noch immer in der eigenen Hand, die Meisterschaftsrunde mit dem Aufstieg erfolgreich abzuschließen.

In einer Begegnung, in der die Hausherren vom Anpfiff an auf Offensive eingestellt waren und das Team von Trainer Alfred Glubisz phasenweise in der eigenen Hälfte einschnürte, sah es lange Zeit nach einer Nullnummer aus,, weil der SCU bei seinen Einschussmöglichkeiten im Abschluss deutliche Mängel offenbarte und aus seiner Dominanz zunächst kein Kapital schlagen konnte. Rachid Loukils Fallrückzieher (4.) war für Werstens Schlussmann Arian Musa ebensowenig ein Problem wie Daniel Mions blitzschneller Drehschuss aufs kurze Ecke (8.) oder sein Kopfball nach Diagonalpass von Ciro Del Polito (10.). Die 04er gelangten nur selten in die Nähe des Unterbacher Kastens. Ein Konter über Alessandro Savivini, Dennis Hanuschkiewitz und Kapitän Dominik Russek blieb unvollendet (22.). Nach Savinis Freistoß köpfte Mohamed El-Abduli klar drüber (25.).

Gegen Ende der ersten Spielhälfte verflachte die Partie. Unterbachs Pressing ließ nach. Die Gäste fanden, angetrieben durch den lauffreudigen Russek oder Ahmed Al-Bazaz, zu mehr Spielanteilen.

Hanuschkiewietz verpasste eine gefährliche Hereingabe von Al-Bazaz vors SC-Tor nur um einen Schritt (34.). Savini zirkelte einen 20- Meter-Freistoß um Zentimeter übers Toreck (44.).

Nach dem Seitenwechsel verstärkte der Tabellenzweite erneut seine Angriffsbemühungen und sorgte prompt für brenzlige Situationen vor dem Gäste-Tor (48.). Die Zweikämpfe gestalteten sich in dieser Phase auf beiden Seiten bissiger. Spielfluss kam nur selten auf. Nach Pynappels Treffer zogen sich die Hausherren merklich zurück, wodurch für die Werstener Räume zum Spielaufbau entstanden. Allerdings gelang es den Gästen nicht, sich trotz vermehrten Ballbesitzes zwingende Chancen zum Ausgleichstreffer zu erspielen.

Der SC verschleppte das Tempo geschickt. Für Aufregung sorgte eine Situation im SCU-Strafraum, als ein Werstener Angreifer zu Fall kam und der Strafstoßpfiff - erkennbar zu Recht - ausblieb (79.). Coach Glubisz reagierte aufgebracht und wurde vom Unparteiischen auf die Tribüne verbannt. In einer hektischen Schlussphase drängten die 04er zwar vehement, aber letztlich vergeblich auf den Ausgleich, während die Hausherren den Schlusspfiff herbeisehnten. In der Nachspielzeit sah Unterbachs Nicolo Dettori nach einem Zweikampf im Mittelfeld Rot (90+) wegen Nachtretens.

Quelle: RP