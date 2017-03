Wersten: Vom Fimo-Kneten zum Tortenbacken

Daniela Czerwinski hat sich an der Kölner Landstraße mit ihrem Laden "Mrs Cupcake" selbstständig gemacht. Von Nina Armbrust

Ein Kuchen, der als Froschkönig daher kommt, bunte Plätzchen und Cupcakes mit Tierfiguren oder Buttercreme verziert stehen in Vitrinen. Es riecht leicht nach Vanille. Daniela Czerwinski sitzt rechts an ihrem Tisch und formt konzentriert eine rote Rose aus Fondant - einer leicht formbaren Zuckermasse, von der der Geruch kommt. Fast alle ihre Backwerke verziert die Besitzerin des Ladens "Mrs Cupcake", Kölner Landstraße 115, damit.

"Backen kann jeder", sagt Czerwinski. Doch wenn es ans Modellieren geht, wird es knifflig. "Wenn man es nicht richtig macht, entstehen Wellen im Fondant", erklärt sie. Die Tortenbäckerin bringt auch anderen bei, wie man richtig modelliert. Gruppen ab drei Leute können bei ihr Kurse buchen. Diese finden hinter der Ladentheke in der abgetrennten Küche statt.

Die 47-Jährige hat sich alles selbst beigebracht. Ihr Geschick komme wohl daher, dass sie früher oft mit Fimo, einer Art Knete, gebastelt habe, sagt sie. Im März 2013 entdeckt sie auf einer Kuchenmesse Fondant. Und verbindet seitdem ihre beiden Leidenschaft Backen und Modellieren. Seit vier Jahren verkauft Czerwinski ihre Eigenkreationen. Anfangs in ihrem Haus in Jüchen. Im Juli ist die Familie aus beruflichen Gründen nach Düsseldorf gezogen. Aus Platzgründen und weil hier die Vorschriften des Gesundheitsamtes strenger seien, sei das Arbeiten von zu Hause nicht infrage gekommen.

"Doch ohne kann ich nicht", sagt Czerwinski. Zufällig erfuhr sie, dass es eine Ladenfläche in Wersten an der Kölner Landstraße zu mieten gab. Im August eröffnete sie dort ihr Geschäft. Der Laden werde gut angenommen, sagt Czerwinski. Inzwischen verbraucht sie jeden Monat etwa 15 Kilogramm Fondant. Für eine große Torte benötigt sie 450 Gramm. Die 47-Jährige freut sich besonders darüber, dass sogar einige Stammkunden aus Jüchen zu ihr nach Wersten kommen. "Meine erste Kundin bestellt auch jetzt noch jedes Jahr zwei Kuchen für ihre Kinder zum Geburtstag", berichtet sie. Für eine Torte mit 26 Zentimeter Durchmesser braucht Czerwinski etwa sechs bis sieben Stunden. Wesentlich schneller stellt sie Cake Pops her; in Kursen sind acht Stück in zwei Stunden selbst für Laien machbar. Und Cake Pops sind zurzeit Verkaufsschlager. Die Kugeln isst man wie Lutscher am Stiel. Innen ist zerbröselter Teig, außen eine harte Schicht, zum Beispiel aus Schokolade. Sie kosten 1,90 Euro das Stück. Wer lieber Cupcakes (2,20 Euro) und Plätzchen (60 bis 90 Cent) mag, wird ebenfalls fündig.

Im Regal stehen Fotobücher, in denen ihre Cake Pops, Kuchen und Cupcakes abgebildet sind. "Meine großen Kunstwerke" steht auf dem ältesten. Czerwinski hat es von ihrer 14-jährigen Tochter geschenkt bekommen. Wenn die Mutter abends nach Hause kommt, wird sie noch nach Vanille riechen. Dann weiß ihre Tochter: "Heute hat Mama wieder mit Fondant modelliert."

Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags, 14 bis 17 Uhr. Daniela Czerwinski ist unter 01731633918 oder auf Facebook "Mrs Cupcakes" erreichbar.

