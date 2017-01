später lesen Wittlaer Schulweg in Wittlaer soll gesichert werden FOTO: Hans-Jürgen Bauer FOTO: Hans-Jürgen Bauer Teilen

2017-01-16

Das Büro des Oberbürgermeisters hat nun in einem Schreiben dem Heimat- und Kulturkreises Wittlaer zugesagt, dass kurzfristig ein Fußgängerüberweg über die Duisburger Landstraße (B8) errichtet werden soll. Dieser soll Kindern auf dem Weg zur Franz-Vaahsen-Grundschule ermöglichen, sicherer die breite Straße im Bereich Am Kehrbesen/Franz-Vaahsen-Weg zu überqueren. Bisher gibt es dort nur eine Mittelinsel, an der Autofahrer nur selten halten. "Der Überweg ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, nicht nur für unsere Kinder. Traurig ist allerdings, dass dies immer nur auf massivem Druck möglich ist", sagt Sebastian Krause, Vorsitzender des Heimat- und Kulturkreises.

