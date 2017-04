später lesen Düsseldorf Strecke für den Marathon ist bereits markiert FOTO: Ruhnau FOTO: Ruhnau 2017-04-23T20:21+0200 2017-04-24T00:00+0200

Am kommenden Sonntag tickt Düsseldorf wieder im Rhythmus der Läufer: Der Metro-Marathon startet um 9 Uhr am Joseph-Beuys-Ufer. Mehrere tausend Sportler laufen bis zum Nachmittag durch die Stadt, Ziel ist das Rheinufer. Damit die Athleten auch die richtige Strecke nehmen, haben am Wochenende fleißige Helfer eine blaue Markierung auf den mehr als 40 Kilometern Straße aufgebracht. Aus einem fahrenden Kleinbus, dessen Heckklappe geöffnet ist, werden alljährlich dabei in regelmäßigen Abständen die blauen Streifen aufgebracht. Die Farbe verblasst nach dem Marathon in einigen Wochen und wird durch die Straßennutzung und den Regen entfernt.

