Streetart in Düsseldorf-Unterbilk: Stricken für die Straße

Streetart in Düsseldorf-Unterbilk

Wer soll da nicht in Weihnachtsstimmung kommen? Eine Künstlerin, die ihren Namen nicht preisgeben möchte, hat wahrscheinlich lange an den vielen niedlichen Weihnachtsmännern und ihren Mützchen gestrickt.

Sie schmücken die Poller an der Kronenstraße in Unterbilk - am Evangelischen Krankenhaus. Ein echter Hingucker!

Ihr wünscht Euch noch ein klein wenig mehr Weihnachtsstimmung? Dann hat Euch bzw. uns eine fleißig strickende Anwohnerin... Posted by StreetArt Düsseldorf on Dienstag, 19. Dezember 2017

Gepostet wurden die gestrickten Weihnachtskerlchen von StreetArt Düsseldorf.

(aka)