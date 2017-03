Düsseldorf: Streit um Bücherbummel-Absage

Ein Händler hatte wegen des Ausfalls der Veranstaltung 2014 geklagt.

Per Vergleich beigelegt wurde gestern beim Amtsgericht ein Kostenstreit um den ausgefallenen Bücherbummel 2014. Der Chef des Grupello-Verlages und der Anwalt eines Buchhändlers einigten sich darauf, dass jetzt rund 740 Euro an den Grupello-Verleger zurückgezahlt werden. Die Großveranstaltung an der Kö war 2014 wegen des Sturmtiefs "Ela" ausgefallen. Verleger Bruno Kehrein forderte daher seine Teilnehmergebühr zurück. Dabei blieb in der Verhandlung unklar, ob der verklagte Buchhändler der richtige Ansprechpartner war.

Seit 2015 wird der Kö-Bücherbummel von neuen Gremien organisiert, darunter einem eingetragenen Bücherbummel-Verein. Diese Organisatoren haben mit den Abläufen von 2014 nichts zu tun. Demnach ging es gestern nur um Altlasten. Doch dabei erhob Verleger Kehrein schwere Vorwürfe gegen die einstige Bücherbummel-Leitung. So habe man damals nach der Absage statt einer nachvollziehbaren Abrechnung "nur rudimentäres Zahlenwerk" erhalten. Zufällig sei bekanntgeworden, dass nicht die Stadt erhebliche Stand-Gebühren von Verlagen, Antiquariaten und Buchhändlern erhob, sondern dass die Stadt die Veranstaltung subventioniert habe mit rund 31.000 Euro, so Kehrein. Er sah sich als Teilnehmer daher von den damaligen Veranstaltern getäuscht, wollte nun eine Auskunft über damalige Gewinne und Verluste erzwingen, um danach eine konkret bezifferte Rück-Erstattung zu verlangen.

Doch der verklagte Buchhändler, der nicht zum Prozess erschienen ist und sich durch einen Anwalt vertreten ließ, hat laut Gerichtsakte betont, er sei keineswegs Chef-Organisator des damaligen Bücherbummels gewesen. Er habe nur eine Funktion im damaligen Organisations-Stab gehabt. Für unsere Redaktion war der Buchhändler für eine weitere Stellungnahme gestern nicht zu erreichen.

