Düsseldorf: Streit um Pacht des Arena-Hotels bald vor Gericht

Seit Monaten schwelt ein Streit um die Höhe der Pacht, die das Tulip-Inn-Hotel an die Arena-Besitzgesellschaft der Stadt zahlt. Der könnte jetzt vor Gericht landen. Das hat Gudrun Hock als die zuständige Geschäftsführerin Aufsichtsräten mitgeteilt. Im Kern geht es darum, dass im Arena-Hotel gut gewirtschaftet wird und die Erträge oft höher ausfallen als geplant. Davon will man einen höheren Anteil, als 2010 vereinbart wurde. Damals hatten Hoteldirektorin Nicola Stratmann und ihr Geschäftspartner das Hotel übernommen, als die Golden-Tulip-Kette in die Insolvenz ging - die Stadt gab dem Duo den Vorzug vor großen Ketten.

